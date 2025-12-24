La Cooperativa Eléctrica de Oberá aprobó balances y renovó autoridades en su asamblea anual.

En la jornada de ayer se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá, en las instalaciones del Salón San Basilio Magno. Del encuentro participaron 182 delegados electos en las Asambleas Distritales realizadas el pasado 30 de octubre.

La jornada comenzó con la presentación de un informe de Gestión correspondiente al período 2024–2025, a cargo de la presidenta de la Cooperativa, María Emilia Pires, acompañado por un audiovisual que incluyó una reseña de las principales obras y acciones desarrolladas durante el último ejercicio.

Luego se avanzó con el tratamiento del Orden del Día, en el que se aprobaron por unanimidad la Memoria, los Estados Contables, el Informe del Síndico y el Dictamen de Auditoría correspondientes a los Ejercicios Económicos N.º 73 y N.º 74. Con estas aprobaciones, la entidad logró regularizar su situación institucional.

Durante la asamblea también se resolvió, por amplia mayoría, establecer en 200 pesos el aporte mínimo que cada socio realizará para colaborar con el trabajo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Oberá.

Finalmente, y conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social, se realizó la proclamación de las nuevas autoridades. Como consejeros titulares fueron designados Karina Alejandra Derna, Carlos Emanuel Wekwert y Alex Jacobo Wutzke, mientras que los cargos de consejeros suplentes quedaron en manos de María Florencia Donnerstag, Carlos José Sowinski y Oscar Antonio Kropp. En la Sindicatura, Carlos Omar Syniuk fue proclamado síndico titular y Claudio Aguilar como síndico suplente.