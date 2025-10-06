Jardín América: piden usar el agua con responsabilidad tras trabajos de reemplazo de cañerías.

La Cooperativa de Servicios Públicos de Jardín América solicitó a la comunidad hacer un uso responsable del agua potable, luego de que las reservas quedaran vacías este domingo como consecuencia de los trabajos de mantenimiento en el sistema de distribución y las altas temperaturas registradas.

Las tareas, que comenzaron a las 3 de la mañana y se extendieron hasta las 19 horas, consistieron en el reemplazo de 800 metros de cañerías entre la toma de agua del arroyo Tabay y la planta potabilizadora.

Desde la entidad explicaron que, debido a la magnitud de las obras y al elevado consumo provocado por el calor, los tanques de reserva se vaciaron por completo.

En los trabajos participaron empleados de la Cooperativa junto a personal y maquinaria aportada por la Municipalidad de Jardín América, con el