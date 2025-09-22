Jardín América celebró la primera Fiesta de la Flor del Mburucuyá con masiva participación.

Con gran convocatoria, Jardín América vivió este fin de semana la primera edición de la Fiesta de la Flor del Mburucuyá, un evento que busca instalarse como referencia cultural y turística en la Región de las Flores.
La comunidad eligió a la flor del mburucuyá como símbolo local, y durante la celebración se presentó a su embajadora, Jessica Danyluk, quien representará al municipio en la Expo Región de las Flores en Puerto Rico del 3 al 5 de octubre.
Los asistentes disfrutaron de propuestas gastronómicas elaboradas con el fruto, entre ellas licuados, tragos, licores y tartas, que demostraron su versatilidad y valor productivo. La respuesta superó las expectativas de los organizadores y generó entusiasmo en la comunidad, que proyecta un crecimiento progresivo de la fiesta en futuras ediciones, con más jornadas y actividades.
Desde el municipio destacaron la importancia de la iniciativa para fortalecer la identidad y la cultura local, además de potenciar a Jardín América como portal de ingreso a la Región de las Flores.
La primera Fiesta de la Flor del Mburucuyá abrió así un nuevo camino de oportunidades para productores, emprendedores y vecinos, consolidándose como un atractivo turístico en expansión.