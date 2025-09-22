Vía Oberá / Incendios

Incendio en un departamento de Oberá fue controlado por los bomberos

El siniestro se desató ayer por la mañana en un dúplex de la calle Mendoza. La rápida intervención evitó que las llamas se propagaran a viviendas vecinas.

Jimena Leguizamón
22 de septiembre de 2025,

Bomberos de Oberá trabajaron intensamente ayer domingo por la mañana para sofocar un incendio en un departamento tipo dúplex de la calle Mendoza, en la zona urbana de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:20, cuando las llamas comenzaron a expandirse desde el cielorraso de madera del sanitario y la pared de una habitación en la planta alta del inmueble.

La labor de los efectivos permitió controlar el fuego y evitar que se extendiera a viviendas contiguas. Posteriormente, realizaron tareas de enfriamiento para asegurar la zona.

De acuerdo con los peritajes realizados en el lugar, el origen del siniestro estuvo vinculado a un desperfecto eléctrico. En el operativo también colaboró personal de la División Prevención de Delitos.

