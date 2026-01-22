Vía Oberá / Incendios

Incendio en San Javier: una vivienda fue destruida y una adolescente resultó gravemente herida

El siniestro ocurrió en el barrio Santa Rita durante la noche del miércoles. La menor sufrió quemaduras de segundo grado y fue derivada a un centro de mayor complejidad.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

22 de enero de 2026,

Incendio en San Javier: una vivienda fue destruida y una adolescente resultó gravemente herida
Incendio en San Javier: una vivienda fue destruida y una adolescente resultó gravemente herida.

Un incendio registrado anoche en el barrio Santa Rita de la localidad de San Javier dejó como saldo una vivienda completamente destruida y una adolescente de 14 años con lesiones de gravedad. El hecho se produjo alrededor de las 21 y demandó la intervención de los servicios de emergencia.

Según las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado de manera accidental mientras una menor manipulaba combustible junto a un encendedor en el interior de la vivienda, propiedad de una mujer de 43 años. Las llamas se propagaron rápidamente y consumieron por completo la casa.

La adolescente, identificada como Nayla B., sufrió quemaduras y fue trasladada de urgencia a un centro de salud para recibir atención médica. Posteriormente, fue examinada por el médico policial, quien constató quemaduras de segundo grado en ambos miembros inferiores, en la zona posterior del cuerpo y en parte de los glúteos, con un tiempo estimado de curación de aproximadamente 42 días. Debido a la complejidad de las lesiones, se dispuso su derivación a un establecimiento de mayor complejidad.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de San Javier para controlar y extinguir el incendio. En tanto, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Temas Relacionados

MÁS DE Incendios
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS