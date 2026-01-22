Incendio en San Javier: una vivienda fue destruida y una adolescente resultó gravemente herida.

Un incendio registrado anoche en el barrio Santa Rita de la localidad de San Javier dejó como saldo una vivienda completamente destruida y una adolescente de 14 años con lesiones de gravedad. El hecho se produjo alrededor de las 21 y demandó la intervención de los servicios de emergencia.

Según las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado de manera accidental mientras una menor manipulaba combustible junto a un encendedor en el interior de la vivienda, propiedad de una mujer de 43 años. Las llamas se propagaron rápidamente y consumieron por completo la casa.

La adolescente, identificada como Nayla B., sufrió quemaduras y fue trasladada de urgencia a un centro de salud para recibir atención médica. Posteriormente, fue examinada por el médico policial, quien constató quemaduras de segundo grado en ambos miembros inferiores, en la zona posterior del cuerpo y en parte de los glúteos, con un tiempo estimado de curación de aproximadamente 42 días. Debido a la complejidad de las lesiones, se dispuso su derivación a un establecimiento de mayor complejidad.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de San Javier para controlar y extinguir el incendio. En tanto, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el siniestro.