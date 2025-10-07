Graves incidentes durante la Estudiantina en San Vicente: 14 demorados y dos heridos con arma blanca.

La celebración de la Estudiantina 2025 en San Vicente terminó con serios disturbios que obligaron a la intervención de la Policía de Misiones durante la madrugada del domingo. Los incidentes, registrados sobre la avenida Libertador, dejaron un saldo de 14 personas demoradas —en su mayoría adolescentes— y dos jóvenes heridos con arma blanca.

El primer episodio se produjo alrededor de la 1:00, cuando agentes de la Comisaría Primera fueron alertados por desórdenes y peleas en plena vía pública. Al arribar, los uniformados demoraron a once adolescentes de entre 15 y 17 años, varios de ellos armados con cuchillos, que fueron secuestrados en el lugar.

Poco después, un joven de 19 años sufrió una herida de arma blanca durante una riña con dos hombres de 18 años. Uno de los agresores fue detenido y el otro logró escapar, aunque ya fue identificado. La víctima fue trasladada al hospital local, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Más tarde, otro hecho violento se registró en la misma zona: un adolescente de 17 años resultó lesionado con un arma similar. En este caso, los efectivos demoraron a dos jóvenes, de 15 y 17 años, y secuestraron el cuchillo utilizado. El herido también fue derivado al hospital.

Todos los involucrados fueron trasladados a la sede policial, donde se realizaron las actuaciones judiciales correspondientes. Los menores fueron entregados a sus padres, mientras que el único mayor de edad quedó detenido a disposición del Juzgado interviniente.