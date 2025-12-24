Detuvieron en Oberá a un hombre acusado de amenazar de muerte a la pareja de su ex.

Un hombre de 32 años fue detenido ayer martes por la mañana en la ciudad de Oberá, acusado de amenazar de muerte de manera reiterada a la actual pareja de su ex. Según la denuncia, el hostigamiento se habría producido tanto a través de mensajes de WhatsApp como de forma presencial.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Seccional Segunda y de la División Investigaciones de la Unidad Regional II, luego de la denuncia radicada por un joven de 23 años, domiciliado en el barrio Günther, quien manifestó que desde hace varios meses recibía amenazas por parte de la expareja de su concubina.

De acuerdo a lo informado, el acusado habría enviado mensajes intimidatorios y, en la mañana de este martes, alrededor de las 8:30, se presentó en el domicilio del damnificado a bordo de un automóvil Citroën C4, donde volvió a proferir amenazas. Cerca de las 10:00, regresó nuevamente al lugar con la misma actitud, lo que motivó la intervención policial.

Ante esta situación, una comisión policial acudió de inmediato y logró interceptar y detener al sospechoso cuando se aproximó por tercera vez a la vivienda. En el operativo también se procedió al secuestro del vehículo utilizado para cometer las amenazas.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las actuaciones judiciales para el esclarecimiento del hecho.