Detuvieron en El Alcázar a un hombre acusado de hostigar y amenazar a su expareja.

Un operativo encubierto de la Policía de Misiones permitió detener ayer jueves a un hombre de 30 años en la localidad de El Alcázar, acusado de hostigar y amenazar a su expareja de 32 años, pese a tener una prohibición judicial de acercamiento.

El procedimiento fue desarrollado por efectivos de la comisaría local, dependiente de la Unidad Regional XV de Montecarlo, quienes detuvieron a Víctor B., domiciliado en El Soberbio. El hombre ya estaba denunciado por delitos contra la integridad sexual y amenazas en perjuicio de la misma mujer.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría utilizado un Renault Megane para hostigar a la víctima y la habría amenazado con un arma blanca. Tras varios días de vigilancia encubierta, la Policía interceptó el vehículo en el kilómetro 10 de la ruta provincial 2, en el barrio Primavera, donde se concretó la detención y el secuestro del rodado.

El caso se inició el pasado 14 de septiembre, cuando la víctima formalizó la denuncia que dio origen a la investigación. Tanto el detenido como el vehículo quedaron a disposición del Juzgado interviniente, mientras continúan las diligencias judiciales.