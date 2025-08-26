Vía Oberá / Estafa

Detuvieron a un hombre en San Vicente por estafas con cheques falsos por más de 17 millones de pesos

La Policía de Misiones esclareció dos hechos en los que un comerciante y una mujer fueron víctimas de maniobras con documentos apócrifos. El detenido, de 44 años, es señalado como el principal sospechoso.

26 de agosto de 2025,

La Policía de Misiones logró esclarecer dos casos de estafa ocurridos en la localidad de San Vicente, donde un comerciante y una mujer fueron damnificados con cheques falsificados por un monto superior a los 17 millones de pesos. Tras las investigaciones, efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional VIII detuvieron a un hombre de 44 años, señalado como principal implicado.

El primero de los hechos fue denunciado por un comerciante de 61 años, propietario de una ferretería sobre la Ruta Provincial N°13. Según relató, el pasado 25 de julio un cliente identificado adquirió mercadería por 3,6 millones de pesos, abonando con un cheque a nombre de una empresa. Poco después, comprobó que el documento era apócrifo.

La segunda denuncia fue presentada por una mujer de 49 años, quien había recibido desde el 8 de julio siete cheques emitidos por distintas entidades bancarias, todos entregados por el mismo individuo. El monto total ascendía a 13,54 millones de pesos, y tras las verificaciones correspondientes se determinó que también eran falsos.

A raíz de ambos casos, los investigadores interceptaron al sospechoso sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 4. Tras consultar con el Juzgado interviniente, se dispuso que el detenido sea notificado de las actuaciones judiciales por los dos hechos de estafa.

