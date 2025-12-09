Detuvieron a tres vecinos de Oberá acusados de incendiar la vivienda de un hombre.

Tres hombres de 60, 48 y 31 años fueron detenidos en Oberá en las últimas horas, sospechados de incendiar la vivienda de un vecino ubicada en la intersección de las calles La Paz y Federación. El fuego destruyó por completo la estructura y fue sofocado anoche por los bomberos. Las pericias preliminares confirmaron que el incendio fue intencional. El damnificado también constató el robo de su garrafa y señaló a los detenidos como principales sospechosos.

De acuerdo con los datos aportados por la Policía, el propietario del inmueble denunció ante la Comisaría Jurisdiccional que cerca de las 23 del domingo regresó a su casa y la encontró envuelta en llamas. También advirtió daños en una ventana y la faltante de su garrafa.

Las sospechas recayeron inmediatamente sobre un grupo de vecinos con los que mantiene conflictos previos y que, según relató, en reiteradas ocasiones lo habían amenazado con quemarle la casa.

La Justicia ordenó el allanamiento del domicilio de los sospechosos, procedimiento que se concretó esta tarde y culminó con la detención de Ramón R. (60), Rubén R. (48) y Sebastián R. (31). Los tres permanecen alojados en sede policial a disposición de la investigación, mientras continúa la búsqueda de un cuarto implicado. En el operativo participaron efectivos de la Seccional Tercera, Infantería, Patrulla Motorizada y los Comandos Norte y Sur.