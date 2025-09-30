Cierran el Parque Moconá por la crecida del arroyo Yabotí.

El Parque Provincial Moconá permanece cerrado desde ayer lunes debido a la crecida del arroyo Yabotí, que impide la circulación en el único acceso terrestre al área protegida.

La medida se tomó tras las intensas lluvias registradas en la región del Alto Uruguay, que incrementaron el caudal de agua de manera significativa.

Desde la administración del parque indicaron que la reapertura dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y, especialmente, de la continuidad de las precipitaciones previstas para los próximos días.

El guardaparque Leonardo Rangel remarcó que la prioridad es preservar la seguridad tanto de los trabajadores como de los turistas que visitan los Saltos del Moconá.

Aunque este tipo de cierre no es inusual en esta época del año, las autoridades advirtieron que, de persistir las lluvias, el acceso podría permanecer interrumpido durante varios días.