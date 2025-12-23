Choque en cadena frente a la Terminal de Oberá dejó dos conductores hospitalizados.

Un choque en cadena se registró este lunes alrededor de las 18:50 frente a la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Oberá, donde por causas que aún se investigan tres vehículos colisionaron, provocando que dos de los conductores debieran ser trasladados en ambulancia al Hospital Samic para recibir atención médica.

El siniestro involucró a un Renault Twingo conducido por Fermín L. C., de 40 años y domiciliado en Oberá; una Ford Ecosport al mando de Estéfani G., de 32 años, con domicilio en Leandro N. Alem; y un Peugeot 301 dirigido por Fernando P. C., de 44 años, oriundo de Alba Posse. Como consecuencia del impacto, los conductores de la Ecosport y del Peugeot fueron derivados al hospital, a la espera de una ampliación informativa sobre su estado de salud.

En el lugar trabajaron efectivos de la Seccional Segunda, personal de la Patrulla Motorizada y de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.