Cáritas Oberá presentó su balance y lanzó la campaña escolar 2026.

Cáritas Catedral San Antonio de Padua, de la ciudad de Oberá, presentó su balance correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025, en el cierre de un año que la institución calificó como especialmente complejo. El informe refleja un trabajo sostenido de acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad, con acciones que abarcan desde la asistencia alimentaria hasta la salud, la vivienda y el acompañamiento social.

Uno de los principales ejes de la actividad fue la Feria de Ropa Solidaria, que funciona habitualmente en la vereda de la Catedral y cuyos fondos permiten afrontar diversas urgencias. Tras una liquidación especial realizada en diciembre, la feria permanecerá en receso durante enero, aunque las tareas solidarias continúan activas.

Durante el bimestre, la entidad intervino en situaciones críticas, como la gestión de una vivienda y mobiliario para una vecina del barrio Günther, y la asistencia integral a una beba con diagnóstico de desnutrición crónica, que incluyó la provisión de alimentos específicos, pañales y turnos médicos en Posadas.

En el área de la salud, se tramitaron anteojos recetados para un niño alojado en el CEMOAS, se gestionó medicación para familias sin cobertura y se entregaron en préstamo elementos ortopédicos como andadores y sillas de ruedas. También se brindó acompañamiento a pacientes internados en el Hospital Nivel III y asistencia diaria a personas en situación de calle.

El trabajo territorial se sostuvo a través del merendero de la Capilla Jesús Buen Pastor, en el barrio Sisten Vick, donde además de la copa de leche se ofrece apoyo escolar y calzado. En ese espacio se realizó además una jornada de cortes de cabello gratuitos y un taller de higiene personal para madres de la comunidad, gracias a la colaboración de una peluquera local y sus alumnas.

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, Cáritas Catedral lanzó su tradicional Campaña Escolar, con el objetivo de reunir útiles, mochilas, cuadernos, guardapolvos, pintorcitos y ropa escolar nueva o en buen estado. Desde la institución invitan a quienes deseen colaborar a comunicarse al 3755-261014 para coordinar las donaciones.

El balance cierra con un agradecimiento a la comunidad obereña, instituciones y comercios locales que colaboraron durante el año con donaciones de alimentos, medicamentos, juguetes y otros insumos, permitiendo sostener la labor solidaria y fortalecer el acompañamiento a quienes más lo necesitan.

