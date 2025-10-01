Vía Oberá / Incendios

Aristóbulo del Valle: buscan a un joven acusado de incendiar la casa de su ex pareja y amenazarla de muerte

La víctima, de 19 años, denunció que el agresor prendió fuego la vivienda luego de intimidarla. El acusado, de 23 años, está prófugo y la Policía desplegó un operativo para detenerlo.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

1 de octubre de 2025,

Aristóbulo del Valle: buscan a un joven acusado de incendiar la casa de su ex pareja y amenazarla de muerte
Aristóbulo del Valle: buscan a un joven acusado de incendiar la casa de su ex pareja y amenazarla de muerte.

La Policía de Misiones se encuentra tras la pista de un hombre de 23 años acusado de incendiar la vivienda de su ex pareja y amenazarla de muerte en el barrio San Maritano de Aristóbulo del Valle.

El hecho ocurrió en la tarde de ayer martes, cuando una joven de 19 años denunció que su ex pareja, identificado como Edgardo Aníbal D. S., la intimidó con amenazas y luego prendió fuego la casa donde vive. Tras el ataque, el sospechoso se dio a la fuga.

El incendio provocó serios daños materiales en la propiedad, aunque no se registraron heridos. La causa fue caratulada como “daño y amenazas” con intervención del Juzgado de Instrucción 1 de la localidad.

Desde la Policía de Misiones se desplegó un operativo para localizar y detener al acusado, quien permanece prófugo y deberá ser puesto a disposición de la Justicia.

Temas Relacionados

MÁS DE Incendios
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS