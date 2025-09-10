Allanaron una vivienda en San Javier por una estafa millonaria.

La Policía de Misiones llevó adelante un allanamiento en el barrio Santa Rita de San Javier, donde secuestró teléfonos celulares y documentación vinculada a una causa por estafa millonaria. La investigación se originó tras la denuncia de una mujer de 74 años contra su exempleada doméstica.

El procedimiento, realizado ayer alrededor de las 19:30 por orden del Juzgado de Instrucción Cinco de Alem, se enmarca en la denuncia presentada el 29 de agosto. La víctima señaló que su exempleada, identificada como Dayana E., habría gestionado sin consentimiento préstamos en el Banco Nación por un total de $1.168.200.

Durante el allanamiento, los efectivos incautaron dos celulares y el documento de identidad de la denunciante, además de otros elementos de interés para la causa.

La Justicia dispuso que la acusada sea notificada de la causa penal, quedando supeditada al proceso judicial mientras se aguarda la documentación probatoria bancaria.