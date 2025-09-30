Alem: hallaron una granada en el patio de una vivienda.

Un hombre de 42 años se presentó en la mañana de ayer en la Comisaría Segunda de Leandro N. Alem para informar sobre el hallazgo de una granada de mano en el patio trasero de su vivienda, ubicada en el barrio Alfa. El artefacto conservaba el seguro colocado y presentaba un orificio vacío en su parte central.

Los efectivos policiales aseguraron el objeto y lo resguardaron en un espacio sin acceso a terceros, siguiendo el protocolo de seguridad.

Posteriormente, intervinieron agentes antiexplosivos de la División Bomberos de la Unidad Regional VI, quienes tras las pericias confirmaron que la granada no representaba peligrosidad activa ni riesgo inmediato para la población.