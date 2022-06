Una jueza de Neuquén resolvió que un padre deberá pagarle $2.886.399.58 a su hija para compensar lo que debía de la cuota alimentaria. Si bien el hombre le abonaba un total para cubrir la misma, el monto que aportaba era mucho menor que lo acordado en 2012.

El arreglo al que habían llegado ambas partes frente a la Justicia era que el sujeto debería ceder el 20% de su salario. No obstante, durante diez años, el progenitor -que se desempeña en el rubro petrolero- mintió acerca del total que cobraba.

Según detalló LM Neuquén, en octubre del 2021 el neuquino estaba abonando $11.000 a través de un pago directo, o sea, por transferencia bancaria a la cuenta de la madre de la joven, quien actualmente tiene 19 años. No obstante, como nunca había presentado un recibo de sueldo, no había forma de corroborar que estuviera cumpliendo.

Por ello, la mujer solicitó que el acuerdo sea desarchivado y la Justicia lo revise. Su pedido fue aceptado y en primera instancia descubrieron que el hombre tenía una gran deuda, pues todos esos años aseguró cobrar menos de lo que realmente ganaba.

Un padre le debe $3 millones a su hija de la cuota alimentaria. Foto: iProfesional

Tras comparar los depósitos que realizaba y su sueldo, comprobaron el fraude. Es así como se logró que la cuota a abonar ascienda a $63.000 mensuales.

José María Cofré, uno de los abogados que intervino, explicó que al principio costó dar con el sujeto, pero finalmente le notificaron lo sucedido. De esta manera, no solo lograron actualizar la cuota, sino que se cambie la modalidad de depósito a un descuento automático por la empresa; es decir, se lo descuentan del sueldo.

No obstante, la causa no terminó ahí. Cofré, junto a su colega Leandro Cortes, le aconsejaron a la madre ir por más y reclamarle a su ex pareja todo el dinero que había evitado durante esos 10 años.

Un padre neuquino deberá pagarle $3 millones a su hija por la cuota alimentaria. Foto: Omar Novoa

Con el consentimiento de la madre, ambos doctores iniciaron una demanda de cobro de alimentos retroactivo desde diciembre del 2012 hasta octubre del 2021, cuando comenzó a abonar la cuota correspondiente.

Finalmente, el 9 de junio de este año, la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia, Marina Comas, aprobó el pedido de la mujer. De esta forma, el padre de su hija en común deberá abonarle casi $3 millones por la diferencia en la cuota de alimentos.