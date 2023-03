Vendimia 2023: “Contramarcha Carrusel” por el agua pura y en contra de la exploración minera de Cerro Amarillo

Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura se convocaron para este sábado en la mañana para realizar una Contramarcha Carrusel de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, para dar un mensaje claro a los políticos: “Mendoza es Hija del Agua, que ésta NO se negocia y la 7722 NO se toca”.

Con esa frase, diferentes asambleas de distintos departamentos de la provincia desfilaron con carteles, pancartas y muñecos alusivos a la lucha por el agua pura, que data de aquel 24 de diciembre del 2019, cuando una multitudinaria marcha de gestionó desde San Carlos hasta el Gran Mendoza, extendiéndose en el Este provincial e incluso, ampliándose a otras provincias.

En esta ocasión, esta marcha, como sucedieron en otras ediciones de Vía Blanca y Carrusel, se inició desde Plaza Italia de la capital mendocina para sumarse luego al desfile vendimial. El motivo se sostiene en el tiempo, con una permanente luchar contra el fracking y la megaminería. Y ahora, ante la reciente ley que permitirá explorar Cerro Amarillo.

Protesta por el Agua en el Carrusel. En contra de la exploración de Cerro Amarillo. Foto: Twitter

Por lo que en un comunicado dicha asamblea sintetiza las razones de la protesta de este sábado en el Carrusel: “Vamos a seguir defendiendo los Bienes Comunes de la contaminación y el saqueo, (…) la megaminería -como Cerro Amarillo- y el fracking NO tienen licencia social, (…) seguimos exigiendo las leyes de prohibición del Fracking y de protección de Humedales. (…) Le decimos SÍ al Agua, la Vida, las Energías Limpias y el Trabajo Digno, (…) este no es tal si causa daños ambientales, (…) NO aceptamos la mercantilización del Agua, ni el convenio del gobierno con Mekorot, ni la entrega de 12.000 ha a El Azufre S.A., que dejen de secar y talar arbolado público”, explicaron desde las Asambleas en la convocatoria.

