Ahikar Azcona Albizu, quien se puso en la piel de Pamplona en el final de La Casa de Papel, está en Mendoza. El joven actor subió el Aconcagua y se hospeda en una vivienda con pileta en Guaymallén, pero su estadía no pasó desapercibida, ya que lo reconocieron en las calles mendocinas.

A juzgar por sus redes, lleva varios días en Mendoza y se lo ve muy cómodo, por lo que seguramente estará unos días más. En su cuenta de Instagram donde lo siguen más de 522 mil personas, compartió algunas postales en la provincia y las fotos en el Aconcagua causaron sensación.

“A veces me permito el lujo de viajar entre líneas…”, escribió el joven al pie de varias fotos en el cerro Aconcagua, la máxima elevación de América. En los comentarios destacaron el imponente paisaje donde el joven decidió sentarse a leer un libro, en medio de las montañas y la nieve.

Ahikar Azcona Albizu, Pamplona de La Casa de Papel, está en Mendoza. Foto: Gentileza Instagram.

Además, grabó un divertido video en la casa en la que se hospedan con sus amigos españoles, el que una botella y una copa de vino y el diario Los Andes en su edición papel fueron protagonistas.

“A veces me dejo llevar y hago vídeos sin sentido como este… el resto del tiempo, simplemente no hago vídeos”, comentó sobre el video que recibió casi 30 mil me gustas.

Este lunes estuvo en un lavadero de Villa Nueva, en Guaymallén, y fue reconocido por una mendocina que lo fotografió y luego lo subió a sus redes. “Todo 0 bizarro. En Mendoza vas en el micro y te cruzas a Pamplona de La Casa de Papel”, escribió en la foto y él la compartió en sus historias de Instagram.

Pamplona, uno de los personajes de La Casa de Papel

La Casa de Papel fue sin dudas una de las series más vistas de Netflix y que enloqueció a los usuarios en sus cuatro temporadas. Si bien las primeras fueron las favoritas del público, en las últimas dos partes le dieron una vuelta de rosca y sumaron nuevos personajes como a Ahikar Azcona Albizu, quien se puso en la piel de Pamplona.

El joven tuvo su momento protagónico recién al final de la serie. Al principio se mostró como un personaje secundario sin mucha trama pero poco a poco se fue ganando a la audiencia hasta formar parte de la banda por derecho.

Además, no solo se ganó al público con su personaje bajo perfil que finalmente pide a gritos ser parte de la banda y tener un nombre de ciudad como los demás, sino también creó una gran amistad Miguel Herrán, quien interpreta a Aníbal Cortés, conocido como Río en su nombre de atracador.