Una turista describió a Penitentes como “Pueblo Fantasma”: así está la estación de esquí mendocina

Entristece pero es real. Desde hace años que la emblemática estación de esquí mendocina Penitentes, camino al cruce Internacional por ruta 7, está abandonada. Luego de aprobarse en la Legislatura la expropiación de los inmuebles en el 2014, en relación a la empresa que lo administraba desde el 2016, se está evaluando actualmente la licitación de tan sola un oferente; mientras que el tiempo hace que ese lugar -que alguna vez fue orgullo mendocino- se transforme en “un Pueblo Fantasma”.

Así lo describió aquel centro, una turista que estaba de visita en la provincia. Y no obstante esto se refirió a Penitentes como “creepy”, que significa “espeluznante” en inglés.

El video que la mujer publicó se viralizó a tal punto que el propio precandidato a Gobernador de Mendoza por Unión Mendocina, Omar De Marchi, hizo eco de esto.

Omar De Marchi hizo eco de la crítica de la turista sobre el estado de Penitentes. Foto: Twitter

Qué dijo la turista de Penitentes

“Esto me parece súper raro porque estamos en una antigua estación de esquí que empezó a funcionar en 1979. Se ve súper raro porque se ve todo abandonado como pueblito fantasma, litera”, dijo la turista en su narración mientras mostraba las estructuras en su video.

“Se siente un ambiente creepy” expresó la mujer. En tanto que confesó que “siempre me ha fascinado o llamado la atención los lugares abandonados. Imaginarme que en algún momento hubo tanta vida y de la nada no hay más nadie. Ver los departamentos abandonados. Me llama la atención, me gustaría meterme adentro”.

Y agregó: “Imagino que antes hubo algún café algo así, alguien tomando un cafecito. Ahora están las ventanas rotas”.

Lo cierto es que, actualmente, mientras continúa periplo con aristas judiciales, licitaciones y evaluaciones, la esperanza de que vuelva a ser un concurrido Centro de Esquí en plena montaña de Los Andes, a un paso del Aconcagüa, se desvanece.

Y si bien solo una empresa, UTE, se presentó como oferente, se sigue dando vueltas sobre la propuesta. En tanto que pasa el tiempo, y aquel lugar de encuentro turístico y competencias de esquí, es hoy un lugar abandonado, precario y sin servicios.