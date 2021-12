Se disputaron 7 partidos de la Segunda Fase, Región Cuyo, del Torneo Regional de fútbol, organizado por el Consejo Federal de AFA. El encuentro entre El Porvenir (san Rafael) y San Martín (Mendoza) fue suspendido por hechos de violencia donde hubo un herido con arma de fuego.

El miércoles 22, se jugarán los partidos de vuelta. Luego de los cruces de la Primera Ronda Eliminatoria, la competencia retornará el 9 de enero de 2022.

Suspendido por violencia

El partido que debían disputar Sportivo El Porvenir de San Rafael y San Martín del Este de Mendoza fue suspendió por los hechos de violencia que protagonizaron hinchas de San Martín, donde se registró un herido por arma de fuego. La interna de la barra brava de San Martín, una vez más fue protagonista de hechos de violencia donde se enfrentaron los grupos de Los Pibes de Ciudad y Los Leones del Este.

La decisión de suspender el partido obedeció a que no estaban dadas las garantías (por aparición de vainas servidas, armas blancas y heridos) según trascendió por parte de un ayudante de fiscal y la policía de San Rafael.

Violencia y heridos en la previa del partido entre El Porvenir (San Rafael) y San Martín (Mendoza), por el torneo Regional, provocó que el partido se suspendiera.

El presidente de la Liga Sanrafaelina de Fútbol, Alberto Pérez Gasul, remarcó: “La información que brindó Miguel Sánchez, Jefe Departamental de la Policía, fue que el partido no se jugó y se analizará en jugarse otro día a puertas cerradas. Hasta que no lo resuelva el Consejo Federal, no se sabe cuando se sostendrá”.

En tanto, Gabriel Mostaccio, presidente del San Martín, detalló: “Estamos destruidos por estos personajes que nos hacen un daño terrible. No tengo contacto con estos tipos, no les entregamos entradas”.

Reglamento - Tribunal de disciplina

Consejo Federal: Capítulo XIV (Sanciones) del Reglamento del Torneo Regional, Artículo 75.2 (de los equipos y clubes), expresa lo siguiente:

d) De producirse incidentes provocados por jugadores, miembros del Cuerpo Técnico, Dirigentes, Delegados, Socios y/o la parcialidad de un club, en cualquiera de los dos encuentros eliminatorios que disputen una pareja de equipos y que consecuentemente tales hechos den lugar a la suspensión del encuentro por parte del árbitro, el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior sancionará al club responsable con la pérdida de los dos (2) encuentros eliminatorios que conforman la serie.

La misma sanción será de aplicación cuando los jugadores de alguno de los dos equipos incurran en conductas reprochables y/o antideportivas en el desarrollo del encuentro o abandonen el campo de juego en cualquier momento del mismo, cualesquiera sea la causal invocada; y, siempre que el hecho resulte una ventaja a favor de su equipo.

Partidos y resultados

En los partidos de ida, en Mendoza: Gutiérrez SC derrotó 1-0 a Ferro CO de General Alvear (gol de Javier Peñaloza), equipo que se ubicó primero en la zona 5 en la fase clasificatoria. La serie se define en el sur de la provincia.

Fadep por su lado, empató de local 1-1 con Independiente Calle Larga, quedando la serie abierta y se definirá en San Rafael. Argentino de General Alvear 4-1 a Balloffet de San Rafael y dejó definida la serie. El ganador de este cruce, se enfrentará en la tercera ronda, al ganador que salga del partido entre Fadep e Independiente.

Fadep igualó 1-1 con Independiente Calle Larga de San Rafael, en el torneo Regional, Zona Cuyo.

San Luis: Huracán y Jorge Newbery (Villa Mercedes) empataron 1-1 y la serie quedó abierta, donde el Globo definirá de local. Por su parte, EFI Juniors (san Luis) derrotó 1-0 a San Martín de Merlo.

San Juan: Juventud Alianza goleó de visitante 3-0 a Angaqueros del Sud, dejando la serie casi definida. En tanto, Colón Juniors derrotó a Atlético Peñaflor (Liga Caucetera-Sanmartiniana) 1-0 con gol de Hernán Rodríguez.

Ronda eliminatoria - partido de ida - Región Cuyo

Torneo Regional - Cuyo-

Segunda Ronda Eliminatoria

A: Ganador de 1 vs. Ganador de 2

B: Ganador de 3 vs. Ganador de 4

C: Ganador de 5 vs. Ganador de 6

D: Ganador de 7 vs. Ganador de 8

Tercera Ronda Eliminatoria

I: Ganador de A vs. Ganador de B

II: Ganador de C vs. Ganador de D

Cuarta Ronda Eliminatoria

Ganador de I vs. Ganador de II

Reglamento

Reglamento - Región Cuyo fase clasificatoria

Clasifican a la Segunda Ronda: los ubicados en el primer de cada zona y el mejor equipo ubicado en el segundo lugar de todas las zonas. (Total: 4 equipos).

Segunda Ronda: Estará integrada por los 4 clubes provenientes de la Primera Ronda. Se disputará por el sistema de eliminación directa a un solo partido.

El ordenamiento de los clubes para determinar los enfrentamientos será de la siguiente manera:

La posición 1° le corresponderá a club que ubicado en el primer lugar obtuvo más puntos en la Primera Ronda.

La posición 2° le corresponderá a club que ubicado en el primer lugar obtuvo el segundo mayor puntaje en la Primera Ronda.

La posición 3° le corresponde al club que ubicado en el primer lugar obtuvo el menor puntaje en la Primera Ronda.

La posición 4° le corresponde al club clasificado como mejor segundo en la Primera Ronda.

1) En caso de existir igualdad en puntos para efectuar el ordenamiento de los clubes ubicados en el primer lugar en la Primera Ronda, se utilizará la siguiente metodología de desempate:

a) Mayor diferencia de goles.

b) Mayor cantidad de goles a favor.

c) Mayor cantidad de goles a favor como visitante.

c) Sorteo.

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera: 1º c 4º y 2º c 3°. Actuarán de local las posiciones 1° y 2°. Los dos ganadores clasifican a la Tercera Ronda.

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.