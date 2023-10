Se viene un furioso Zonda en Mendoza: alerta naranja y recomendación de Defensa Civil para la población

Este fin de semana será intenso para los mendocinos, ya que la aparición de viento Zonda, por más que en esta región sea común, provoca complicaciones en la salud de las personas y desastres en la ciudad.

No obstante, ante este pronóstico con “alerta naranja” por parte del Servicio Meteorológico Nacional, Defensa Civil dio algunas recomendaciones importantes para cuidar la salud e impedir accidentes.

El viento zonda provocó distintos incidentes en Mendoza. (Gentileza)

Qué zonas alcanzará el Zonda

Desde Defensa Civil se anunció para este viernes que los modelos indican probabilidad de ocurrencia de viento Zonda, con inicio cerca del mediodía en Malargüe. Después se extendería a San Rafael y General Alvear, sectores de San Carlos y con menor intensidad en Uspallata. A su vez, en la zona Este existe la probabilidad de tormentas, con lluvia y ocasional granizo. Por efecto del viento caliente y seco, la temperatura máxima rondará los 28°C.

Alerta por Zonda en Mendoza Foto: Defensa Civil

La situación empeorará el sábado: “Nubosidad variable con viento Zonda en el llano de intensidad moderada a fuerte, nevadas en cordillera”, señala el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, con mínima de 14°C y máxima de 33°C.

El domingo se espera que el Zonda continúe en la mañana y tarde, con el ingreso de un frente frío hacia la noche. La máxima se acercará a los 31°C.

Mendoza 21 de julio de 2023 Viento Zonda en el Gran Mendoza provocó la caída de árboles y postes de luz entre otros destrozos. Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre la avenida Boulogne Sur Mer. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes Foto: Marcelo Rolland

Por qué alerta naranja para este sábado

El SMN mantiene dos alertas de Zonda en Mendoza para diferentes zonas de la provincia, según la intensidad del viento:

Naranja : Malargüe, San Rafael, Alvear, San Carlos, Rivadavia, Tunuyán, Tupungato, Junín, Luján y Las Heras. Ráfagas de hasta 80 km/h.

Amarilla: precordillera de San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Luján, Las Heras y Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú). Ráfagas de hasta 70 km/h, superiores de forma puntual.

Mendoza. Se voló el circo Atlas por el viento zonda.

Piden no hacer asado: recomendaciones y otros cuidados por Zonda

Desde Defensa Civil, recomendaron que por la alta temperatura los jóvenes eviten bañarse en causes aluvionales o de irrigación.

Además, que eviten las actividades al aire libre, en lo posible todas para no circular por la calle ante la ocurrencia de este viento, y sobre todo no prender fuego, evitar hacer asados no sólo en los campos, sino también en aquellos lugares que sí están habilitados.

Las ráfagas serán fuertes y se desconoce el alcance que esto podría tener como consecuencia, si existiera una mínima chispa.

Para este viernes ell viento Zonda bajo al llano y con rafagas de fuerte intesidad en la ciudad de Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Foto: Ignacio Blanco

Por lo cual, se recomienda a las personas:

Hidratarse permanentemente, sobre todo niños y adultos mayores.

Tener a mano la medicación en caso de sufrir asma o cualquier otra enfermedad bronquial o pulmonar.

Cerrar la casa lo más herméticamente posible para evitar la entrada del aire seco y caliente del exterior. Tapar con trapos húmedos todas las pequeñas aberturas, como marcos de puertas y ventanas.

En casos extremos, aumentar artificialmente la humedad del interior de la casa a través de un humificador o cacerola con agua en una hornalla con fuego corona.

Tratar de reducir al mínimo la permanencia en el exterior, evitando exponerse a la radiación solar por mucho tiempo. No hacer ejercicios físico.

Evitar la inhalación del polvo suspendido en el aire que arrastra el viento y protegerse los ojos. No tocar objetos metálicos, ya que se pueden producir descargas eléctricas.

Ser precavido en lugares descubiertos. Por momentos, las fuertes ráfagas del viento Zonda pueden arrancar chapas, tejas u otros objetos de los techos y ser arrojados con fuerza a grandes distancias.

Mantenerse alejado de los árboles grandes y frondosos de madera frágil. La fuerza del viento puede quebrar ramas y arrojarlas sobre las personas.

No estacionar el automóvil bajo árboles.

Al conducir extremar la precaución.