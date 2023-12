Otra tradicional fiesta de Mendoza se suspende por falta de fondos

Una de las celebraciones previa a la Vendimia 2024 más esperada es la que se lleva a cabo en Malargüe, pero por la situación económica que afronta el país y que Mendoza no está exenta, no se podrá llevar a cabo.

El espectáculo vendimial tuvo como eje a Chichino, el primer vino producido en Malargüe.

Se trata de la tradicional Fiesta Nacional del Chivo, la cual fue suspendida “porque estamos con dificultades financieras”, confió el intendente de Malargüe electo y ex gobernador, Celso Jaque.

Sin embargo, el mandatario malargüino aseguró que la Vendimia del departamento será el 10 de febrero.

Al igual que el Festival Rivadavia Canta al País, y el Festival de la Tonada que aún está en duda, este eventos fue suspendido ante el contexto nacional incierto y a la escasez de fondos municipales.

“Hemos decidido suspender la Fiesta del Chivo, no vamos a realizarla porque estamos ante una emergencia económica financiera y administrativa, sería una incongruencia hacerla porque cuesta mucho dinero que hoy no tenemos. Le hemos dicho al personal municipal que los salarios se van a pagar dentro de lo que establece la ley, que es los 5 días hábiles posteriores, porque estamos con dificultades financieras”, explicó el intendente municipal.

Celso Jaque brindó una conferencia de prensa para comunicar diferentes puntos del municipio

“Si hemos garantizado peatonales culturales, todos los sábados en la avenida San Martín, no sólo como una de manera de dar distracción a la comunidad sino para los que nos visiten y los hacedores culturales de Malargüe, para lo cual deberán escribirse en la Dirección de Cultura. Estableceremos un tarifario de lo que vamos a poder pagar a cada uno de ellos, estamos trabajando en eso, al que no les satisface lo que podemos pagar, lamentablemente no prestará el servicio”, agregó.

Luego Jaque sostuvo que “tenemos que ver como vamos a hacer con la deuda “pinche”, es decir aquella que el municipio tendría con determinados proveedores, servicios y solicitudes que no existen. Deberíamos hacerlo en el mes de enero”.

Respecto a la Vendimia confirmó que se realizará el 10 de febrero para elegir a las representantes de Malargüe.