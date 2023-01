Estafas en El Carrizal: propietarios de cabañas alertaron a los turistas y compartieron tips para alquilar seguros

Los dueños de cabañas ubicadas en el punto turístico mendocino El Carrizal comenzaron a agruparse para captar y prevenir las estafas en el alquiler de hospedajes. Con ayuda de la policía, pudieron identificar ciertos patones de conducta entre los delincuentes, y gracias a esto, se vieron capaces de definir una serie de tips para no caer en su trampa.

Ariana Vigolino, agente inmobiliaria y propietaria de cabañas en El Carrizal, habló con Diario UNO y aseguró que los propietarios tratan de prevenir y alertar a los turistas para que alquilen de manera segura y no sean víctimas de estafas, pero sin embargo, cada tanto alguno cae.

“Tenemos un grupo de Facebook de cabañas verificadas en El Carrizal, y me contacté con la policía para que me ayudaran a determinar algunas cabañas que no conocía para saber si eran reales o eran parte de un engaño” contó Ariana. También afirmó que ya existen 49 cabañas verificadas en el área.

En El Carrizal las estafas a inquilinos a aumentado exponencialmente a medida que el destino se ha convertido en un importante punto turístico. Foto: Municipalidad de Luján de Cuyo

Además, crearon un grupo de WhatsApp entre todos los propietarios para identificar a los estafadores, denunciar sus perfiles y alertar a los futuros inquilinos. Comenta Ariana que El Carrizal recibe turistas todo el año en mayores cantidades que Potrerillos. Sin embargo, cuenta que no se le da tanta importancia al destino y es por eso que debieron tomar por su propia cuenta las riendas del asunto.

La misma Ariana fue víctima de estafas en sus propias cabañas. Los delincuentes provecharon una publicación de sus hospedajes en el Carrizal y la repostearon en un grupo de alquiler en Potrerillos. Para esto, crearon un perfil trucho de Facebook con su nombre y apellido. De esa manera, estafaron a unos turistas que cuando llegaron a Potrerillos se dieron cuenta de que la casa en realidad no existía.

Cómo operan los estafadores de cabañas en El Carrizal

Generalmente, los propietarios piden la mitad del dinero total como seña para el alquiler del hospedaje. Los delincuentes operan de manera distinta: toman una seña mucho más baja que la real y eso hace que las personas se vean tentadas y hagan la reserva de inmediato. Es poco dinero por estafa pero mucho si se piensa en todas las personas que engañan por día.

Así son los mensajes con una persona que puede estar realizando una estafa. Se puede notar en la disponibilidad de días en una época tan convulsionada como las fiestas y también por las faltas de ortografía del supuesto propietario. Foto: Diario UNO

En los grupos, los cabañeros compartieron una serie de consejos para que los futuros inquilinos detecten cuando están siendo estafados y así evitar pasar un mal momento durante las vacaciones.