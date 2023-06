Elecciones PASO Mendoza 2023: quienes son los pre candidatos a Gobernador que ya votaron

Dejando que amenguara el frío, algunos de los pre candidatos a Gobernador de Mendoza ya emitieron su voto. Son los casos de Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza), Omar Parisi (Ahora Peronismo del Frente Elegí), Guillermo Carmona (Avanza Mendoza del Frente Elegí), Luis Petri (Cambia Mendoza), Mario Vadillo (Partido Verde) y Lautaro Jimenez y Noelia Barbeito de la izquierda, entre otros.

Para el principal candidato por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, quien votó en la escuela Escuela Julio Lemos de Godoy Cruz, estas elecciones se viven “con expectativas positivas, se expresa el pueblo. Es una elección muy importante. Ojalá participe mucha gente. Mendoza tiene cosas muy positivas en su sistema institucional”.

Votó Alfredo Cornejo. Foto: Twitter

“Lamentablemente, después de casi 20 años de populismo, mucha demagogia y demás, se cae en lugares comunes y las pocas propuestas que hay no son fáciles de concretar, entonces generan una expectativa que no se cumple”, expresó de forma critica el ex gobernador.

Por último, declaró: “En el caso nuestro, hemos tratado de ser muy cuidadosos y medidos, pero con la expectativa y la trayectoria que tenemos podemos hablar con mayor concreción y seriedad. No sé si van a venir candidatos a presidentes de Juntos por el Cambio”.

Para el otro precandidatos por Cambia Mendoza, Luis Petri -quien fue a votar acompañado por su pareja Cristina Pérez, dijo a los medios presentes que “será una jornada dura y larga, porque parece que el recuento de votos será lento. Pero muy contento porque hemos recibido el afecto y apoyo de la gente, dándonos fuerzas”.

Luis Petri votó. Foto: Twitter

“Venimos desde el llano, el 99% de la gente en nuestra lista no son funcionarios públicos. Con mucho esfuerzo, con poquitos carteles pero con mucha convicción y valores, eso quisimos transmitir en una campaña donde quisimos poner sobre la mesa propuestas concretas para mejorarles la vida a los mendocinos”, confió.

Votó Carmona Foto: Sitio Andino

También asistió al establecimiento educativo Doctor Paroissien del Barrio Sanidad de la Ciudad para votar, Guillermo Carmona, uno de los precandidato a Gobernador por Avanza Mendoza de Frente Elegí. Tras colocar el sobre en el buzón, Carmona dijo que “creemos que nuestro frente va a tener un muy buen resultado. La competencia en nuestro frente ha sido muy constructiva”.

“Por supuesto que nosotros tenemos las expectativas, queremos ser primeros, pero será el pueblo de Mendoza el que lo defina. Nosotros, arrancamos con un armado desde cero y estoy seguro de que esta noche estaremos festejando con la militancia”, sostuvo.

Votó Omar Parisi Foto: Twitter

De igual manera lo hizo Omar Parisi, candidato por “Ahora Peronismo” del Frente Elegí al cargo mayor de la provincia de Mendoza, junto al senador provincial Adolfo Bermejo, quien lo acompañó a votar en la escuela San Pablo de su departamento y dijo que se ve confiado en ser Gobernador.

Luego convocó a “todos los peronistas para trabajar juntos para septiembre”, porque “no entiendo otra forma de hacer las cosas más que trabajando”, aseguró.

También votó Mario Vadillo del partido Verde, en Luján de Cuyo, quien se refirió a la implementación de la boleta única: “Tiene el beneficio que ya no tiene el problema de faltantes o el robo de boletas”. Y luego agregó: “Tenemos que pensar en solucionar la realidad de las familias y no pelearnos entre nosotros”.

Mientras que en sus respectivas escuelas votaron los precandidatos a gobernador y vice del Frente de Izquierda: Victor Davila y Nadya Gazzo por un lado, y Lautaro Jimenez y Noelia Barbeito., por otro.

Los pre candidatos de la Izquierda también emitieron sus votos. Foto: Twitter

Otra de las figuras políticas de Mendoza, Daniel Orozco, precandidato a Vice en la fórmula que lidera Omar De Marchi por La Unión Mendocina (por Cambia Mendoza), votó en la escuela República del Uruguay,de Las Heras.

“Nosotros no hemos hecho ningún procedimiento malo, estamos muy contentos, muy felices con los vecinos, hemos compartido con ellos, y hasta el último momento hemos estado reunidos en las casas, así que felices, muy felices. Vamos a tener una excelente votación acá (en Las Heras) para nosotros”, expuso el actual intendente de ese departamento.

“Hay una expectativa muy grande. Estoy mucho más tranquilo que en otras elecciones”, concluyó.

Omar De Marchi

Por último, su líder de fórmula Omar De Marchi, quien votó en la escuela Teresa O’Connor de Chacras de Coria, confió a la prensa: “No podemos hablar de ser una sorpresa pero sí que estas elecciones van a generar un reposicionamiento. Tenemos muchas expectativas”.

Luego expresó: “A Mendoza la sacamos adelante los mendocinos. No podemos seguir diciendo que no salimos por culpa de la Nación. No queremos estar pegados a Buenos Aires. Somos una propuesta nueva. La opción de hoy respecto a los otros es diferenciadora”.