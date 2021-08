Marcos Olaguibet es el único mendocino que sigue en carrera en La Voz Argentina. El joven es tatuador, oriundo de San Martín y logró ganarse un lugar no solo en el equipo Mau y Ricky, sino también en el corazón del público del programa que sigue su proceso a través de las redes, en las que no deja de sumar seguidores.

Desde el primer día en las audiciones a ciegas, Marcos demostró tener un estilo particular y característico que lo hace resaltar del resto. Sus tatuajes, piercings y su ropa holgada de color oscuro son su impronta, pero detrás de su look de “chico malo” se esconde una persona sensible, según contaron Mau y Ricky Montaner.

Marcos Olaguibet Gentileza.

Para los amigos es el “chispa”, así lo apodaron por su divertida y descontracturada forma de ser. Eso ayudó a poder hacer grandes amistades en el programa como Facundo Giovos, el joven a quien señalaron entre bromas como el “novio” de Lali Espósito.

Además, Marcos captó al público femenino. En cada presentación es halagado en las redes sociales, principalmente por mujeres, y hasta ahora su nombre siempre fue tendencia número uno en Twitter en cada una de sus apariciones.

Marcos Olaguibet en La Voz Argentina. Captura del vivo.

Además, en las últimas semanas no paró de sumar seguidores en Instagram, pero también en la red social del pajarito. Y es que hasta el cantante trapero Wos comentó una de sus publicaciones y ha mantenido interacciones con sus coaches Mau y Ricky. Los cantantes le demostraron su apoyo desde que comenzó el programa

Actualmente, a Marcos lo siguen más de 87 mil personas y mantiene un ida y vuelta con sus seguidores. Semanas atrás, precisamente el 10 de agosto tenía 32 mil seguidores. En Twitter también tiene 8.500 seguidores y gran interacción con los usuarios de esa red social.

El Instagram de Marcos Olaguibet. Captura de pantalla.-

Ahora, habrá que esperar para conocer si los seguidores lo ayudarán a llegar a las semifinales de La Voz Argentina, ya que en los cuartos de final el público decidirá quiénes son los participantes que se disputarán la final y ya no dependerá de los jurados.