Agustina Gandolfo cumple años: las mejores fotos de la mendocina

En el día de su cumpleaños, este 6 de noviembre, te mostramos los 6 posteos de Agustina Gandolfo con mayor interacción en sus redes sociales. La modelo mendocina está cumpliendo 27 años. Mirá el tierno saludo de Lautaro Martínez.

La modelo fitness está celebrando un año más de vida y, como es muy activa en su cuenta de Instagram, en la que tiene cerca de un millón de seguidores, te traemos los posteos que recibieron mayor interacción.

La mujer de Lautaro Martínez comparte su vida cotidiana en las Redes sociales: la familia, el trabajo, la casa, los viajes, sus días de cancha y mucho más.

Los 6 mejores posteos de Agustina Gandolfo a lo largo del 2022

La mayoría de las fotos de la modelo son de ella, pero también es parte de los logros del futbolista del Inter de Milán y comparte los tiernos momentos que vive con su hija Nina Martínez.

1. Agustina Gandolfo alentando a la Selección Argentina

La foto de la modelo en el Estadio San Juan del Bicentenario, el 16 de noviembre de 2021, tiene 197,239 me gusta. “Vamos Argentina”, colocó en el pie de la foto que muestra la cancha de fondo.

Los mejores posteos de Agustina Gandolfo en Instagram. Foto: Instagram/agus.gandolfo

2. Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez en el estadio cuando él ganó su cuarta copa en 2022

El futbolista del Inter de Milán y el equipo se hicieron de la copa Forzlander en mayo. La modelo no dejó pasar la oportunidad, posteó una foto junto a su pareja y le dedicó unas palabras. “Felicitaciones mi amorrr!! Cuarta copa en el año, el mejor de nuestra vida. Siempre a tu lado. Te amamos!!”, colocó en el posteo con 174,980 me gusta.

Los mejores posteos de Agustina Gandolfo en Instagram. Foto: Instagram/agus.gandolfo

3. Agustina Gandolfo en microbikini

el tercer posteo con mayor interacción en Instagram es una foto de la modelo fitness, a pocos días de su cumpleaños, con un crop top blanco y la parte de debajo de la bikini color negro, dejando ver sus abdominales marcados. “Sin filtro y en todos los ángulos. Cuál les gusta más”, escribió debajo de la foto con 172,003 me gusta.

Los mejores posteos de Agustina Gandolfo en Instagram. Foto: Instagram/agus.gandolfo

Los mejores posteos de Agustina Gandolfo en Instagram. Foto: Instagram/agus.gandolfo

4. Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez cuando el Inter ganó la copa Forzlander en enero

Este posteo tiene 167,833 me gusta y la mendocina le hizo una tierna dedicatoria a su pareja. “Sos nuestro orgullo. Te amo. Vamos mi amor lpm”, escribió en mayúsculas.

Los mejores posteos de Agustina Gandolfo en Instagram. Foto: Instagram/agus.gandolfo

5. Agustina Gandolfo junto a Lautaro y Nina en la cancha

El segundo posteo con mayor interacción tiene 169,055 me gusta y es una foto de la modelo junto a su hija y su pareja al término de un partido de fútbol de Lautaro en Milán. “Siempre vamos a estar con vos papá. Te amamos”, expresó la mendocina.

Los mejores posteos de Agustina Gandolfo en Instagram. Foto: Instagram/agus.gandolfo

6. Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez bajo la luz de la luna

En una piscina y con copas de champagne, una foto de la modelo y el futbolista, cuya pasión traspasa la pantalla, es el sexto posteo con mayor interacción. Tiene 161,390 me gusta. “Plancito perfecto”, escribió la modelo junto al emoji de un corazón encendido.

Los mejores posteos de Agustina Gandolfo en Instagram. Foto: Instagram/agus.gandolfo

Agustina Gandolfo en su cumpleaños número 26

La modelo e influencer mendocina festejó su anterior cumpleaños en Milán. Al parecer, Gandolfo se subió a sus bucaneras, lució un vestido ajustado y salió con su look total black la noche del 5 de noviembre. “Bienvenidos 26. No me voy a poner sentimental, solo quiero festejar”.

Agustina Gandolfo en su cumpleaños número 26. Foto: Instagram/agus.gandolfo

Al día siguiente, aprovechó para almorzar junto a su familia en un lujoso restaurante italiano. Posó junto a la pequeña Nina Martínez y pidieron los deseos de cumpleaños. “Amor de mamá”, escribió la mendocina.

Agustina Gandolfo en su cumpleaños número 26. Foto: Instagram/agus.gandolfo

Agustina Gandolfo en su cumpleaños número 26. Foto: Instagram/agus.gandolfo

¿Cómo se conocieron Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez?

Con Lautaro Martínez se conocieron en 2018 en Argentina, cuando él jugaba en el club local Racing, durante una fiesta organizada por el futbolista Mauro Icardi y Wanda Nara. Al principio eran amigos, pero con el tiempo se enamoraron.

El 1 de febrero de 2021, la pareja tuvo su primera hija: Nina Martínez. En las redes sociales, la influencer muestra su vida cotidiana junto a la pequeña, y sus salidas familiares.