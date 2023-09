Un mago platense deslumbró a todos con un impresionante show de burbujas en Got Talent Argentina

Este último programa de Got Talent Argentina se llenó de magia y arte en un espectáculo increíble que brindó uno de los participantes. Este mago platense hizo un show de burbujas que dejó a todos con la boca abierta; excepto a uno de los jurados.

Agustín Viglione es mago y se presentó al certamen para mostrar su gran talento. Al explicar sus raíces, dijo: “Soy de La Plata, soy de Punta Alta en realidad, pero a los 10 años me fui a vivir a La Plata así que soy más platense que otra cosa”.

El hombre explicó que hace algo llamado “Arte con burbujas” hace unos 12 años y lo realiza en eventos e incluso ha llevado su talento al exterior. “Me gustan mucho los efectos que se pueden hacer con las burbujas que son muy lindos. Las burbujas se ven relacionadas para los nenes, pero lo que yo hago está un poco más apuntado a los adultos, porque son más estructuras y efectos. Igual los nenes también lo disfrutan”, explicó.

El increíble show de burbujas del platense en Got Talent Argentina

Al ritmo de la emocionante canción “All of me” de John Legend, el platense conmovió a todo el público con las impresionantes formas que podía hacer con las burbujas, donde hasta en un momento apareció fuego.

La reacción de la mayoría de los espectadores fue de impacto y sensibilidad: “Me atrapaste”, dijo Flor Peña. El bailarín Emir Abdul expresó: “¿Sabes por qué te atrapó? Porque cuando uno se para y siente que lo que hace es increíble, la gente se lo cree”.

“A mi me encantó y aparte, sinceramente, nunca me gustó ser chiquita, ni cuando era chiquita y, esta vez, por un ratito disfruté ser chiquita así que gracias. Precioso.”, agregó La Joaqui.

Sin embargo, la respuesta no fue unánime, ya que Abel Pintos dijo: “A mi me aburrió un poco sinceramente y no toqué el botón rojo porque siento que tomás muy en serio lo que hacés y respeté eso. Pero habitualmente, el botón rojo es para decir ‘Yo no quiero seguir viendo esto’”.

Abel Pintos en "Got talent". (Instagram Abel Pintos)

Además, sumó: “Otra cosa que me pasó es que me quedé esperando porque me gustó tu carácter de mago, le imprimiste una cosa de magia...”, a lo que Flor Peña contestó: “Hay que rellenar la burbuja como la rellena, porque nadie habló de esto, pero él rellena burbujas también, digo para que lo tengas en cuenta”.

Aún así, Pintos se mantuvo en su postura y finalmente fue el único que votó para no seguir viendo al participante, por lo que el platense pasó a la siguiente etapa del programa.