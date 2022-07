El viernes 8, los pasajeros del colectivo de la Línea Oeste de La Plata vivieron momentos de tensión cuando un nene se descompensó. Por fortuna, el inspector que justo estaba con ellos actuó de forma inmediata y aplicó la técnica de RCP y primeros auxilios.

“¡Mi nene no respira, tiene los ojos en blanco!”, así fue el grito de una madre que alertó a todos los presentes. El colectivero se acercó y junto a él el inspector, Fernando Olivetto, también.

En diálogo con 0221.com, el hombre contó: “Nos dimos vuelta y vimos que el chico no reaccionaba, no tenía pulso y no respiraba. No respondía nada. Con los pasajeros lo acostamos al piso y me salió hacerle las maniobras al instante”.

Desde la empresa Nueve de Julio indicaron que su personal recibe constantes capacitaciones frente a estas situaciones de emergencia. Por este motivo, el hombre pudo reanimar al niño y se convirtió en el héroe del día.

La madre le soplaba la boca a su hijo mientras el trabajador platense le hacía los ejercicios de reanimación. Ahora bien, luego de un rato le pidió a la mujer que no continuara haciéndolo porque en esos casos no es necesario.

Olivetto asistió al pequeño durante unos diez minutos aproximadamente hasta que el joven abrió los ojos y empezó a reaccionar; justo después la ambulancia del SAME llegó al lugar. Ese tiempo antes de que el personal de salud arribara fue fundamental para la vida del nene.

Fernando Olivetto, el inspector platense que salvó a un niño con maniobras de RCP. Foto: 0221.com

El inspector de la empresa, luego, se expresó muy contento por haber podido ayudar al niño. No obstante, el miedo y la ansiedad que pasó fue algo que le duró algunos días más y espera que no vuelva a ocurrir.

“Uno nunca sabe cómo va a reaccionar en este tipo de situaciones. Reaccioné y me acordé de todo lo que me enseñaron acá en la empresa. Gracias a Dios lo pude hacer. Una chica que también lo había hecho me dijo que me dejó porque no sabía cómo reaccionar, es algo que pasa. Dios me iluminó y lo pude hacer”, expresó Olivetto.