El emotivo mensaje de Chano para una fan que está internada en un hospital de La Plata: “Voy a pasar a verte”

El regreso de Tan Biónica por La Plata generó entusiasmo y varias emociones entre sus fanáticos, pero una admiradora en particular conmovió al líder de la banda, Chano Charpentier. La joven fanática está internada tras sufrir un accidente cerebrovascular, y pese a las ganas de ir a verlo no puede por eso, decidió escribirle una carta, pero nunca pensó que iba a llegar a las manos del cantante y que le respondería.

Se trata de Iara, una adolescente de 15 años que está internada en el Hospital de Niños Sor María Ludovica. Como regalo de cumpleaños, la familia la iba a llevar al concierto de Tan Biónica, pero en septiembre sufrió un ACV y todavía se está recuperando. Junto a su madre, Paula, la joven decidió escribirle una carta al cantante para contarle un poco de su historia.

La emocionante carta que Iara le escribió a Chano

“Mi ídolo: soy Iara y esta nota te llega por un inconveniente que tuve, de lo contrario estaría hoy ahí gritando y disfrutando tu show, mi historia, es breve o al menos la mano de mami, así lo va a hacer”, empezó el mensaje de la adolescente.

Y continuó: “En septiembre sufrí un ACV, y desde entonces estoy en el hospital Sor María Ludovica de La Plata, cumplí 15 años aquí dentro, este recital era mi regalo prometido, hoy no puedo ir a verte, pero casi a diario las doc (doctoras) y mi familia me ponen tu música”.

La emocionante carta que Iara le escribió a Chano Foto: Filo News

“No puedo aún hablar y solo me comunico con un sí o no, con la mirada, los profesionales saben que escucho y todo mi entorno siempre me mandan su cariño con audios que mami me los hace oír”, añadió.

Finalmente, Iara decide pedirle a su ídolo: “¿Es muy atrevido si te pido por este medio un saludo tuyo para mí? Serias un oasis en mi desierto que hoy estoy pasando, si así lo quisieras hacer este es el número de celu de mi mami, con el que resto de mis amigos y familiares me mandan saludos. Desde ya, más que agradecida y expectante a tu respuesta. Te quiero mucho y amo tu arte”.

El mensaje se volvió viral gracias a que una mamá de una compañera del colegio de Iara, Jessica, lo compartió en sus redes sociales. La carta rápidamente se llenó de likes, de compartidos y de un montón de mensajes a Chano para que la lea.

Además, Paula decidió grabar un video junto a Iara “Ella es Iarita, tu fan, la nena que te escribió la carta por entremedio mío. Te estamos haciendo este videito, ya que ella no puede hablar, le encantaría que le mandes un saludito. Muchas gracias por tomarte tu tiempo, estoy agradecida totalmente”.

El saludo tan esperado de Chano a Iara

Esta historia tiene un final feliz para la joven Iara. Después de toda la repercusión de la carta en redes, Jessica publicó: “Gente, gracias totales por el retuit del mensaje a Chano (lo borré para que no se sigan replicando). Ya se puso en contacto, un capo”.

“Hola Iarita, qué linda que estás”, comenzó diciendo Chano en un conmovedor video que le mandó a su fanática. Y añadió: “Sé que estás mejorando, que te estás poniendo mejor, que te estás poniendo fuerte. Yo te prometo que cuando termine estos shows, que tengo unos meses muy complicados de muchísimo trabajo, voy a pasar a verte”.

Y finalizó diciendo: “Nos vamos a juntar, vamos a escuchar música, vamos a leer cosas lindas y la vamos a pasar muy bien. Quiero mandarte mucha fuerza y te pido que te concentres en que tenés que estar bien, tenés que sentirte bien. Vos sos una luchadora y yo lo sé, porque te lo vi en la cara. Te amo Iarita”.