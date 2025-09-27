Triple femicidio: acusan a Sotacuro Lázaro de ser apoyo logístico para el sangriento crimen

Después de haber pasado la madrugada del sábado detenido en una dependencia policial de La Quiaca (283 km al norte de San Salvador de Jujuy) tras ser atrapado en la vecina ciudad boliviana de Villazón, Víctor Sotacuro Lázaro -presunto implicado en el triple femicidio de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15)- fue trasladado hacia esta capital, donde quedó alojado en la Unidad Penal 1 del barrio Gorriti en espera de ser entregado a la Justicia bonaerense.

Para el procedimiento de traslado desde las oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de La Quiaca a la capital provincial garantizando la custodia del detenido, funcionarios del MPA central coordinaron y supervisaron un operativo de seguridad que contó con la participación del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la Policía de la Provincia de Jujuy, y efectivos de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina.

Fotografía cedida por la Fiscalía General del Estado de Bolivia que muestra a integrantes de la Policía de ese país custodiando al prófugo Víctor Sotacuro Lázaro. Capturado en Villazón por su presunta implicación en un triple femicidio en la provincia de Buenos Aires, las autoridades bolivianas lo entregaron de inmediato a sus pares de la Argentina.

HORAS DECISIVAS EN LA FRONTERA CON BOLIVIA

Con el paso de las horas se conoció detalles del procedimiento y las diligencias realizadas el viernes por la noche y madrugada de este sábado en La Quiaca y Villazón, tras haberse verificado que el detenido Sotacuro había ingresado de manera ilegal al territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Con esa confirmación, el fiscal quiaqueño Alberto Mendivil y su similar de la ciudad de Villazón, el fiscal Ramírez, gestionaron la expulsión del prófugo a suelo argentino, lo cual se formalizó a las 2:15 de la madrugada del sábado.

Lázaro Víctor Sotacuro está señalado de haber prestado apoyo logístico con un automóvil de su propiedad, en el triple femicidio que conmociona a la Argentina. En breve será trasladado a la provincia de Buenos Aires, "en cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad judicial competente", informó el MPA.

“Una vez cumplidos los trámites migratorios, se procedió a la ejecución de la orden de detención dictada por el Juzgado de Garantías n.º 4 de La Matanza y convalidada por el juez de Control Dr. Roberto Assef”, informó un vocero del MPA.

“El imputado fue recibido en territorio argentino bajo una estricta custodia de efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, Infantería y otras unidades especiales. Posteriormente, fue trasladado al hospital ‘Jorge Uro’ para su revisión médica y quedó alojado en la Seccional n.º 17 de La Quiaca”, detalló la fuente del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy.

El convoy de las fuerzas de seguridad partiendo este sábado desde La Quiaca en el traslado del detenido Víctor Sotacuro Lázaro hacia la cárcel del barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy.

PRESUNTO CÓMPLICE DE HOMICIDIO AGRAVADO POR ALEVOSÍA

Sotacuro, de 41 años y ciudadano boliviano con DNI argentino para extranjeros, es señalado como el dueño de un automóvil que actuó de apoyo a la camioneta en la que trasladaron a las tres víctimas a una vivienda del municipio Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, donde fueron torturadas y asesinadas, según reveló la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en una entrevista con el canal TN.

El prófugo había ingresado ilegalmente a Bolivia, por lo que en horas de la madrugada del sábado fue formalmente expulsado hacia la Argentina.

Con el nuevo detenido suman cinco los arrestados en relación con el crimen -tres hombres y dos mujeres-, que según el abogado de la menor de las víctimas del triple femicidio, Gonzalo Fuenzalida, en la causa enfrentan una acusación por “homicidio agravado por alevosía”.

Horas antes de la detención de Sotacuro, el Ministerio de Seguridad de Jujuy había recibido también un pedido de captura internacional emitido por la Interpol contra Matías Ozorio, de 23 años, señalado como lugarteniente de “Pequeño J”, un peruano de 20 presunto líder de la organización narcotraficante que habría organizado y ejecutado los feminicidios.