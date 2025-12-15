Trabajan en Perico para realizar en 2026 la primera “Expo Nacional de Seguridad Industrial”

El comienzo del año 2026 encontrará a funcionarios de la Municipalidad de Perico y directivos del Colegio de Profesionales en Higiene y Seguridad de Jujuy trabajando juntos en la organización de la primera “Expo Nacional de Seguridad Industrial”, que se prevé realizar en el transcurso del próximo invierno en esa ciudad situada a 33 km de la capital provincial.

El proyecto fue presentado a la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, en busca de contar con el apoyo del Gobierno de Jujuy para el evento que convocará a las principales empresas y destacados profesionales del sector.

La ministra Isolda Calsina (al centro) recibió a los impulsores de una exposición nacional sobre higiene y seguridad laboral a realizarse en Jujuy en 2026.

A la reunión asistieron el secretario de Producción e Industria del muncipio periqueño, Martín Miguel Llanos, y los directivos de la entidad colegiada, Gustavo Quiroga y Walter Cruz. También participó la diputada provincial Alejandra Mollón.

Los organizadores planifican realizar la muestra a mediados del próximo año.

UN TEMA CENTRAL EN LAS ORGANZACIONES

“En un contexto donde la seguridad laboral se ha convertido en un tema central para empresas y organizaciones de todos los sectores, contar con un espacio de estas características resulta imprescindible”, dijo Llanos a los medios tras el encuentro con la ministra Calsina.

“Desde el municipio estamos acompañando la organización del encuentro, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo del sector, la profesionalización de la seguridad y el impulso a espacios que promuevan innovación, capacitación y nuevas oportunidades”, afirmó.

La iniciativa comenzó a cobrar forma en septiembre pasado en ocasión de llevarse a cabo en Perico la Primera Feria de Higiene y Seguridad de Jujuy, encuentro propiciado por la comisión fundadora del Colegio de Profesionales de la especialidad.

En esa ocasión medio millar de participantes asistieron en instalaciones de la Escuela Provincial Agrotécnica “Ing. Ricardo Hueda” a una intensa jornada de conferencias, capacitaciones y talleres.