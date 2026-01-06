Taekwon-do ITF: el jujeño campeón mundial Álvaro Esslinger ya se prepara para España 2027

En nombre de la Cámara que integran desde diciembre último, las diputadas provinciales María Teresa Agostini y Patricia Ríos entregaron a los taekwondistas Álvaro Esslinger y Lionel López y al entrenador Luis Armella sendas copias de las declaraciones “de interés legislativo” otorgadas por la Legislatura de Jujuy a sus logros deportivos alcanzados en la temporada 2025.

En el sencillo acto realizado en el salón “Marcos Paz” se destacó en particular la consagración de Álvaro Esslinger como campeón del mundo en lucha en la categoría 36-45 años, en el Campeonato Mundial de Taekwon-do ITF Union (ITFU) “Unión Open 2025” que se llevó a cabo en Buenos Aires, en octubre pasado.

La diputada Patricia Ríos entrega el reconocimiento parlamentario al juvenil Lionel López.

Por su parte, Lionel López se consagró como uno de los tres mejores taekwondistas del mundo en la categoría juvenil al ocupar el tercer escalón del podio, en el torneo que reuniendo a más de 2.000 competidores tuvo lugar en el estadio “Diego Armando Maradona” del club Argentinos Juniors, con la participación de delegaciones de numerosos países, destacándose una fuerte presencia de naciones de América Latina, Europa y Asia.

Al momento de recibir el reconocimiento de la Legislatura, Esslinger recordó que “fue un certamen muy duro”, por lo que “ahora la idea es tratar de seguir manteniéndome en ese nivel internacional”.

Practicar taekwon-do “es algo que hago de toda la vida, y haber logrado a esta altura un campeonato mundial, refleja el esfuerzo puesto” a lo largo del tiempo, sostuvo Esslinger, al tiempo que aprovechó la oportunidad para comentar a las legisladoras que ya se está preparando proyectando en su participación en el próximo Mundial, que será en España en 2027, con el propósito de defender el título.

UN ORGULLO PARA EL DEPORTE DE JUJUY

Alentándolos a seguir trabajando en esa línea, la diputada Agostini valoró que para el deporte de Jujuy es “importantísimo tener un campeón mundial de taekwon-do de la categoría de Álvaro”, como también ”el tercer puesto logrado por Lionel”, de manera que han “logrado dos podios en un campeonato de categoría mundial” poniendo en alto el nombre de la provincia, lo que amerita “este reconocimiento por parte de nuestra Legislatura”, enfatizó.

Conforme con su tercer puesto en la categoría Juvenil, Lionel López comentó que practica taekwondo “con mucha pasión”, y aseguró estar dispuesto a “perseverar y continuar” por ese camino “en búsqueda de más logros”.

El entrenador Luis Armella exhibe a los presentes en el acto en el salón "Marcos Paz", el reconocimiento que le fue otorgado por la Legislatura.

Por su parte, el coach de ambos competidores, Luis Armella, puso en relieve que “fueron ellos los que pusieron el cien por ciento para entrenar en la parte física”, lo que les permitió alcanzar el alto nivel demostrado en Buenos Aires, como también reconoció que “el acompañamiento familiar fue fundamental” tanto para sus dirigidos como para él mismo en su condición de entrenador.

La sede del próximo Campeonato Mundial de Taekwon-do ITF Union (ITFU) será en 2027 en Lanzarote, Islas Canarias, y la organización estará a cargo de la Federación Internacional de Taekwondo España (FITE), bajo la supervisión de la ITFU.