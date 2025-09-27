“Sólo falta que la pelota entre al arco” contrario, dice Francisco Maidana

La amarga seguidilla de tres derrotas postergó las aspiraciones de Gimnasia y Esgrima de Jujuy de ir por la oportunidad del primer ascenso a la Liga Profesional con que premia el campeonato de la Primera Nacional de la AFA, pero todavía tiene chances de recuperarse y buscar posicionarse mejor para dar pelea en la fase denominada torneo Reducido. Un primer paso será sumar puntos este sábado en Buenos Aires cuando se mida con San Telmo por la fecha 33.

Maidana afirmó que enfocados en revertir la mala racha de las últimas fechas, el equipo trabajó con intensidad bajo las órdenes del DT Matías Módolo durante la semana.

“El equipo está bien” y espera este compromiso con “firmeza y confianza”, declaró en las horas previas al encuentro el volante Francisco Maidana.

Dijo que la prioridad del grupo es “pensar en nuestro juego” en función de que el objetivo “es ganar los tres puntos, por eso iremos a buscar el partido” con la confianza de que “solo falta que la pelota entre al arco” contrario.

“Este sábado tenemos una buena oportunidad para revertir la racha adversa”, asumió el futbolista sampedreño, que buscando llevar tranquilidad a los aficionados finalmente aseguró que “tenemos mucha confianza de que vamos a hacer un buen partido”.

UN EQUIPO AFERRADO A LAS CHANCES ABIERTAS

Con el mismo tono su compañero Joaquín Trasante prometió que “vamos a pelear hasta el final” en razón de que “todavía tenemos chances” de pelear los primeros puestos de la Zona B y sostener la expectativa del ascenso.

En cuanto al presente del equipo, el volante del “Lobo” jujeño admitió que “nos está faltando algo de eficacia”, pero aseguró que “estamos creando oportunidades” y con esa base es que “seguimos adelante, con la expectativa de que se pueda dar el triunfo” este sábado.

También valoró que en las prácticas realizadas durante la semana “recuperamos el ánimo para seguir adelante” y enfocados en trabajar “para disputar un partido exigente con San Telmo”, porque “no podemos fallar y por eso vamos a ir a ganar”, aseveró el uruguayo.

“El torneo es de por sí difícil, pero en esta instancia los encuentros son aún más complicados”, reconoció Trasante, pero también avisó que "vamos a ir a ganar” este sábado porque “todavía tenemos chances”.

El encuentro con el “Candombero” se disputará en el estadio “Dr. Osvaldo Francisco Baletto” de la localidad bonaerense Isla Maciel, bajo el arbitraje de Franco Acita, quien será asistido por Lucas Ripoli y Mariano Cichetto, mientras que Lucas Brumer será el cuarto árbitro.

El adversario del Gimnasia de Jujuy en esta fecha ha sumado hasta el momento 38 puntos, lo que lo pone 13ro en la tabla, lo que lo deja afuera de la “qualy” para el Reducido, pero también sin preocupaciones de descenso.