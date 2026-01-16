Sindicalistas ratificaron a Bernis su “compromiso con la construcción colectiva de un Jujuy mejor”

Como en varias ocasiones el año pasado, el vicegobernador Alberto Bernis abrió las puertas de su despacho en la Legislatura para recibir a dirigentes que componen la conducción de la Seccional Jujuy de la Confederación General del Trabajo (CGT).

En 2025 los sindicalistas encontraron en el titular del Poder Legislativo un interlocutor que fungió como canal de comunicación con la Casa de Gobierno, por lo que ahora acuden nuevamente en busca de la continuidad de ese vínculo.

El vicegobernador de la Provincia y presidente de la Legislatura de Jujuy, Alberto Bernis (izq.), mantuvo un encuentro con la conducción local de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Encabezados por el co-secretario general de la CGT Jujuy, Freddy Berdeja, los integrantes de la comitiva sindical intercambiaron con Bernis diferentes puntos de vista acerca de la situación social, económica y laboral de la provincia, dijeron voceros parlamentarios.

POR UNA AGENDA 2026 TRIPARTITA

En la reunión también participó el diputado provincial Ramón Neyra. A su término el legislador por el frente Cambia Jujuy - Jujuy Crece dijo que este encuentro resultó “muy importante” de cara a la agenda política del año que está comenzando, y al mismo tiempo que resaltó el “valor del diálogo institucional” ponderó la “vocación” de los dirigentes sindicales de la línea “Saúl Ubaldini” de la CGT Jujuy para reafirmar su “compromiso con la construcción colectiva de un Jujuy mejor”.

Confiado en que la Legislatura seguirá escuchando a la dirigencia sindical, Neyra, quien además es secretario general de la Seccional Jujuy de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), aseguró que esta fue “la primera reunión del año” con el presidente de la Cámara y alentó “la posibilidad de avanzar en una agenda conjunta” que involucre a los sindicatos, al Gobierno de la Provincia y a la Legislatura, con el objetivo de “consolidar el crecimiento de Jujuy y fortalecer el desarrollo provincial”.

El co-secretario general de la CGT Jujuy y titular de la Asociación Judicial de Jujuy, Freddy Berdeja (izq.), expone al vicegobernador Bernis el interés de la dirigencia sindical de trabajar con la Legislatura temas de la situación social, económica y laboral de la provincia.

Citando al vicegobernador Bernis, los voceros oficiales dijeron que esta reunión con la dirigencia cegetista local “se inscribe en una línea de trabajo basada en el diálogo permanente, la articulación institucional y la construcción de consensos como herramientas para el desarrollo y la cohesión social en Jujuy”.