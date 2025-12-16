¿Servicio doméstico, trabajo infantil o trata de personas?: un libro aborda el tema en Jujuy

La investigación contra una mujer que quedó imputada como presunta autora del delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre en perjuicio de la cuidadora de su madre en Rosario, puso en los medios nacionales una aberrante práctica de orígenes ancestrales pero totalmente inadmisible en la vida moderna.

Según una investigación judicial, la víctima, ahora de 37 años, había sido captada en la provincia de Corrientes y trasladada a Santa Fe en 2003, cuando era una adolescente de 14 años. Le habían prometido que allí estudiaría, pero nunca fue escolarizada y por el contrario, estuvo sometida a realizar múltiples tareas domésticas en un domicilio particular sin percibir remuneración alguna durante 22 años.

La problemática, de alguna manera universal, fue abordada en Jujuy por la psicóloga social Miriam Andrea Morales en su tesis de maestría luego plasmada en el libro “Niñas Sirvientas. Una práctica habitual en la provincia de Jujuy”, que recientemente fue declarado “de interés cultural” por el Concejo Deliberante de esta capital.

La psicóloga social y activista Miriam Andrea Morales presentó su libro "Niñas Sirvientas. Una práctica habitual en la provincia de Jujuy. Vida cotidiana y configuración de subjetividad".

“Este libro, que acaba de salir de la imprenta, es producto de la investigación para mi tesis de maestría en Psicología Social de la Universidad Nacional de Tucumán, luego la convertí en libro. Considero que es un tema muy silenciado, muy naturalizado lo del trabajo infantil en condiciones de servidumbre”, que no es otra cosa que “niñas trabajando todo el día”, dijo la autora del libro en ocasión de presentar su obra.

En ese marco se hizo referencia a que el trabajo de Morales “constituye un valioso aporte para la comprensión de una práctica social históricamente invisibilizada, al abordar la experiencia de mujeres que en su niñez fueron entregadas a otras familias para realizar trabajo doméstico en condiciones de servidumbre”.

VOCES GENUINAS, MEMORIA COLECTIVA

“Niñas Sirvientas. Una práctica habitual en la provincia de Jujuy. Vida cotidiana y configuración de subjetividad” fue editado por Tiraxi Ediciones, con el acompañamiento del Colegio de Graduados en Antropología de Jujuy y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).

El libro llega al público “reuniendo voces a través de una investigación rigurosa y sensible que se plasma en una lectura crítica que articula clase, género y etnia, contribuyendo a la construcción de memoria colectiva y a la reflexión social sobre las desigualdades persistentes”.

En ese sentido el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón -presente en el acto-, consideró que “es fundamental conocer nuestro pasado; como apasionado del tema historia, entiendo que esto es parte de la historia, y más allá de lo que se puede juzgar como bueno o malo, creo hay muy poca discusión al respecto. Solamente conociendo la historia podemos evitar repetir errores”, razonó.

Partiendo de esa base es que “estamos acompañando la presentación del libro ‘Niñas Sirvientas’ de Miriam Morales”, que aborda “una práctica habitual, que prácticamente ya desapareció pero sigue existiendo, y que muestra una problemática bastante compleja y por mucho tiempo escondida”, advirtió Millón, a la vez de valorar que “esta fue una investigación muy seria, una recopilación importante de testimonios, lo cual le da muchísima evidencia, sobre todo científica, para que las nuevas generaciones tengan conocimiento de estas cosas que eran habituales pero de a poco fueron desapareciendo”.

Miriam Morales recibe el saludo de un allegado, en la presentación de su libro "Niñas Sirvientas", que fue declarado "de interés cultural" por concejales de San Salvador de Jujuy.

Por su parte, agradeciendo la consideración del parlamento municipal, Miriam Morales señaló la relevancia de esta declaración “de interés cultural” otorgada por el Concejo Deliberante “porque es darle importancia a una realidad, a las voces de estas mujeres, con las que trabajamos todos los días en distintos talleres, mujeres que también son profesionales algunas hoy en día, y que forman parte de nuestro Jujuy”, entendiendo “que es importante para sanar heridas poder poner en palabras” esas experiencias, lo cual “es un poco la misión del libro”.

La declaración n.° 166 emitida por el cuerpo legislativo de la ciudad “pone en valor el trabajo de campo realizado en Jujuy, visibilizando esta ‘práctica habitual’ que aún hoy perdura”, se dijo en la presentación.

La publicación puede ser descargada de manera gratuita desde el sitio web de la Universidad Nacional de Jujuy mediante un código QR, o bien en el sitio https://investigacion.fhycs.unju.edu.ar/repositorio-tesis/items/show/320.

“Estoy muy feliz por que se esté hablando de este tema, muy feliz por el acompañamiento, porque ha despertado interés” en la comunidad, agregó Morales, a la par de agradecer el acompañamiento de la Red Contra la Violencia de Género de Alto Comedero y “mis compañeras y compañeros del CPV 18 Hectáreas “Combate”, entre otras personas que asistieron a la presentación” del libro, finalizó.

Las personas interesadas en adquirir ejemplares físicos del libro podrán contactar a la autora en las redes sociales.