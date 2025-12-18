Rizzotti tildó de “degenerado fiscal” al Gobierno, por el Presupuesto nacional 2026

En el marco de las sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026, respecto del cual el diputado por Jujuy Jorge Rizzotti fue tajante al argumentar que “no compartimos el proyecto del gobierno de Milei” porque “este es un presupuesto con desequilibrio social y desequilibrio federal”, sentenció.

En el debate iniciado el miércoles y que se extendió hasta la madrugada del jueves por la Ley de Presupuesto 2026, el legislador radical alineado en el bloque Provincias Unidas cuestionó también el cálculo presentado por el Poder Ejecutivo recurriendo a una expresión del propio presidente Javier Milei al abrir el interrogante de “¿qué es ser ‘degenerado fiscal’?” y de inmediato responderse a si mismo diciendo: “Es bajar los impuestos a los autos importados, bajar el impuesto a las ganancias, malograr a los jubilados, no atender a la discapacidad y, peor que eso, cerrar nuestras universidades”, enumeró.

Jorge Rizzotti, diputado nacional por Jujuy en el bloque Provincias Unidas.

Durante su intervención en el debate Rizzotti celebró “que podamos tratar un presupuesto, aunque es después de dos años, siendo que el presupuesto tiene que ver con la fijación de las políticas públicas, pero también con la posibilidad de que controlemos que no haya desvío de partidas”, remarcó.

“El presupuesto es la decisión de cómo se va a gastar los recursos del país, y hay dos formas de hacerlo: simplemente gastando a gusto” del que gobierna, ”o la otra, ver qué necesita y sostiene al pueblo”, y desde esa mirada -objetó- es que “este es un presupuesto con desequilibrio social y desequilibrio federal”.

Con el mismo tono crítico el jujeño sostuvo que “este presupuesto es la destrucción del Estado vital para cientos de miles de argentinos” y por caso afirmó que “va en contra de la salud pública” recortando la cobertura de “medicamentos oncológicos, de diabetes y otros vitales que hoy cubrimos las provincias”.

Por estas y otras razones -prosiguió- es que el dictamen de minoría presentado por el interbloque Unidos tiene como eje el equilibrio fiscal, “como lo tenemos en varias provincias a las que representamos, donde con equilibrio fiscal sostenemos desde la Provincia la salud de miles de argentinos, y garantizamos, como en Jujuy por ejemplo, que miles de jujeños tengan su alimento en comedores, y que decenas de miles de estudiantes y de docentes jujeños vayan a estudiar y trabajar con transporte gratuito, sin lo cual la mayoría no podría” hacerlo, aseguró.

RUTAS ARGENTINAS SIN MANTENIMIENTO NI PRESUPUESTO

Rizzotti fue ministro de Infraestructura y Obras Públicas de Jujuy, por lo que conoce el panorama de la red vial existente en la provincia: “En Jujuy hay rutas nacionales que ya ni siquiera tienen la traza, no tienen mantenimiento, y otra vez la Provincia y los municipios deberán sumar esfuerzos en el verano” para paliar la situación.

La cuestión se agrava, acotó, con los eventos climáticos propios de la estación, cuando las lluvias y fuertes tormentas “provocan cortes (de rutas) por derrumbes y por crecidas” de ríos y arroyos, por lo que “le pido al Gobierno nacional que frente a compromisos ya asumidos, pueda cumplir, porque no los veo en las planillas del Presupuesto”.

En esto puntualizó en particular que un compromiso de Nación pendiente es la finalización de la Ruta Nacional 34, “que si no se termina la obra, estaremos perdiendo todo el trabajo ya avanzado”, advirtió Rizzotti.

Los diputados libertarios por Jujuy fueron blanco de la crítica de su colega radical Jorge Rizzotti por apoyar un presupuesto que "atenta contra el desarrollo humano, social y productivo de la provincia".

Puesto a consideración del pleno de la Cámara, el proyecto enviado por el Gobierno nacional obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones en la votación en general.

Frente a ese resultado, una vez finalizada la sesión el diputado Rizzotti -que votó por la abstención- decía a periodistas parlamentarios que “el presupuesto oficial que hoy votan y acompañan los diputados libertarios jujeños atenta contra el desarrollo humano, social y productivo de la provincia”.

El proyecto será girado al Senado, que deberá analizarlo y decidir su sanción definitiva o rechazo.