Recordaron en la Legislatura de Jujuy al exgobernador Carlos Ferraro

Con un minuto de silencio en su memoria dio inicio el homenaje que rindió la Legislatura de Jujuy al exgobernador Carlos Ferraro -fallecido el pasado 11 de agosto-, en las cuestiones previas al orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles.

Reconocido periodista con una trayectoria iniciada en la década de los ’80, Ferraro desempeñó su labor en los diarios Pregón y El Tribuno de Jujuy, en los canales de televisión 2 y 7, y en medios radiales y digitales, abarcando temáticas como la cultura, el turismo y fundamentalmente el análisis político, lo que lo llevaría a incursionar de lleno en ese plano al aceptar una candidatura a vicegobernador integrando fórmula con el dirigente justicialista Guillermo Eugenio Snopek en 1995, a la postre ganadores de los comicios de ese año.

Tras el fallecimiento de Snopek en febrero de 1996, Ferraro asumió la gobernación de la Provincia.

CARLOS FERRARO, EL PERIODISTA, COMUNICADOR Y POLÍTICO

“Queremos rendir homenaje y recordar al político, escritor y periodista. Hoy lo despedimos, hasta siempre, agradeciendo su optimismo, su sonrisa, su energía y esa voz que seguirá resonando en nuestros corazones. Nuestro respeto a su familia y a todos quienes seguirán recordándolo”, dijo la diputada Alicia Sosa al hacer uso de la palabra en nombre del bloque Primero Jujuy.

La diputada Alicia Sosa al hacer uso de la palabra en nombre del bloque Primero Jujuy, para recordar a Carlos Ferraro.

El siguiente orador fue el diputado Juan Brajcich, del bloque Frente Cambia Jujuy: “Lo homenajeamos no solo como exgobernador, que tuvo que asumir tras la pérdida irreparable de un gobernador recién electo, sino también como una gran persona. Estuvo en esa fórmula no solo por su trayectoria política, sino por su integridad como ser humano, como periodista y como escritor. Destacamos su generosidad y su permanente apertura hacia todos aquellos que hacían arte o escribían. Hasta sus últimos días continuó apoyando las presentaciones de escritores jujeños”, valoró el legislador radical.

En presentación del bloque Frente Cambia Jujuy, el diputado Juan Brajcich habló en el homenaje al exgobernador Ferraro.

También se expresó el diputado Rubén Rivarola en su carácter de presidente del bloque Frente de Todos - Partido Justicialista, para afirmar que “no hay lugar del norte que no haya sido visitado por Carlos Ferraro. Fue un hombre de consulta, tanto para mí como para muchos otros. A varios de los que estamos aquí presentes, cuando pudo dar una mano, lo hizo. No era un periodista agresivo, que mintiera o atacara indiscriminadamente. Era un hombre de palabra sabia y serena”, ponderó.

Como presidente del bloque Frente de Todos - Partido Justicialista, y también a título personal, habló el diputado Rubén Rivarola.

Aseguró asimismo que con la partida de Ferraro “se perdió a un gran escritor, a un gran periodista y, para mí, a un gran amigo. Deseo que su familia se encuentre bien. Los abrazo y les pido que salgamos adelante”, dijo, para finalmente afirmar que “desde el cielo nos está guiando, como lo hacía en vida, ayudando a la provincia con su mirada tranquila y pausada. Quien lo conoció, sabe bien de lo que hablo”, completó Rivarola.

Por último, el presidente del bloque PTS Frente de Izquierda, Gastón Remy, manifestó la adhesión de esa bancada al homenaje y expresó su mensaje de condolencias a la familia Ferraro y allegados.