Rápido despliegue resuelve una rotura en acueducto de Agua Potable de Jujuy

Equipos de la empresa estatal Agua Potable de Jujuy respondieron con celeridad abocándose desde horas de la mañana de este lunes a la reparación de una rotura en un segmento del acueducto principal de 710 mm que bordea la ciudad de San Salvador de Jujuy.

La emergencia fue registrada en un tramo del ducto a la altura del barrio Ciudad de Nieva, en proximidades al puente “Asunción del Paraguay“, en la Ruta Nacional 9, zona del acceso norte a la capital jujeña.

Piezas de gran tamaño fueron necesarias utilizar para la reparación del acueducto principal de 710 mm que se vio afectado en San Salvador de Jujuy.

La falla produjo un desequilibrio en el llenado de una cisterna emplazada en el área, situación que a su vez generó un efecto de baja presión y falta de suministro de agua potable en diversos sectores del distrito Alto Comedero.

RÁPIDO OPERATIVO EN MARCHA

Desde el momento en que se pudo detectar el punto exacto del incidente, personal técnico se dirigió al lugar con maquinaria y piezas de recambio y desplegó un plan de trabajo para la urgente reparación del acueducto.

Un vocero de la empresa dijo que se ha estimando que las tareas concluirán alrededor de las 22:00 y a partir de ese momento comenzará el proceso de normalización del servicio hacia la cisterna afectada.

Con notable destreza los operarios de la empresa Agua Potable de Jujuy llegaron en poco tiempo al punto de la falla en el acueducto.

Mientras tanto se activó un plan de contingencia para llevar asistencia a los sectores más comprometidos de Alto Comedero mediante camiones cisterna que distribuirían agua potable en tres sectores estratégicos del populoso barrio.

Se había previsto que las unidades acudieran en respuesta a las necesidades de la población del sector 1 que incluye los barrios Arbolada, Balcón Comedero, Loteos Las Marías, 127 Gendarmería, y Nueva Ciudad; sector 2: 284 Viviendas, 281 Viviendas, 300 Viviendas, y 308 Viviendas; y sector 3 que comprende las áreas denominadas B6, B5, B4 y B2.