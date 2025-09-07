Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima de Jujuy perdió en Mendoza y cayó al segundo puesto

No pudo resistir en Mendoza, tropezó y perdió no solo el partido, sino también la condición de puntero en la tabla de posiciones: Gimnasia y Esgrima de Jujuy perdió este domingo como visitante por 1 a 0 frente al Gimnasia mendocino en un duelo directo por la cima de la Zona B de la Primera Nacional de la AFA.

En un partido cerrado y con pocas luces, el “Lobo” jujeño terminó cediendo sobre el final y dejó escapar el liderazgo que había recuperado en el clasificador.

Titulares y suplentes que presentó Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio “Víctor Legrotaglie” de Mendoza este domingo.

Con este resultado a favor del “blanquinegro” la punta quedó en manos de los cuyanos con 56 puntos, seguidos por los jujeños con 54 unidades y apenas detrás Deportivo Morón con 52. La definición del campeonato y el ascenso, a diferencia de anteriores torneos, se pone así “al rojo vivo” cuando apenas faltan cuatro fechas por disputarse y todo por decidir.

UN “LOBO” QUE AGUANTÓ CONTRA LAS CUERDAS

Gimnasia de Jujuy comenzó mejor el encuentro, adueñándose de la pelota y buscando hacerse fuerte desde la iniciativa, tanto que en los primeros segundos llegó claramente al arco local, pero el gol fallido no pudo ser récord.

Sin embargo, con el correr de los minutos el protagonismo cambió de lado: Gimnasia de Mendoza se adueñó del trámite y dejó como rehén de su propio nerviosismo al equipo de Matías Módolo, acorralado en su campo.

El festejo fue todo mendocino: con su triunfo de este domingo, los de Broggi son líderes en soledad y desplazaron a los de Matías Módolo al segundo lugar en la tabla de la zona B.

La gran diferencia entre ambos elencos estuvo en la velocidad a la hora de formar juego. Los dirigidos por Ariel Broggi jugaron a otro ritmo: pocos toques, verticalidad e intensidad que complicaron al arco defendido por Milton Álvarez. El arquero de la visita respondió con acierto en un par de ocasiones evitando la caída de su valla y así pudo sostener el cero.

En ese contexto la más clara fue para el local y llegó casi sobre el final de la primera etapa. Ignacio Antonio apareció libre en el segundo palo tras un desborde y centro desde la izquierda, pero su remate de aire salió desviado cuando tenía todo para abrir el marcador en una ocasión inmejorable.

El primer tiempo se cerró sin goles, aunque la sensación fue clara: si el “Lobo” mendocino aceleraba un poco más, estaba en condiciones de pasar por encima a su par jujeño.

SOBRE LA HORA SE DEFINIÓ TODO

Continuó similar al cierre de la etapa inicial el desarrollo del encuentro en el complemento, con el equipo “albiceleste” sabiendo que la igualdad le convenía, mientras que los de camiseta negra comenzaron a sentir un poco los nervios de la obligación de tener que ganar para volver al tope de la tabla.

La intensidad de las acciones bajó bastante en comparación con la primera etapa, y si bien el primer tiempo no fue muy bien jugado, la segunda mitad descendió aún más y fue todo muy chato.

Gimnasia de Mendoza se impuso 1 a 0 ante Gimnasia de Jujuy en el “Víctor Legrotaglie” y le arrebató la cima de la Zona B.

Así fue como de la nada, llegando al cierre, Matías Recalde remató desde larga distancia una pelota envenenada que fue excelentemente repelida por Álvarez.

Pero la satisfacción de haber evitado un gol se esfumó rápidamente porque de ese córner llegó un cabezazo que tuvo al arquero otra vez respondiendo para que el balón golpee el travesaño. Y de ese rebote, un solitario Imanol González la tomó casi abajo del arco ante la quietud de la defensa “albiceleste”, para desatar la locura en Mendoza con el gol que devolvía a su equipo a la cima del campeonato.

El entrenador Matías Módolo se vio obligado a formar su equipo con variantes para enfrentar al Gimnasia mendocino.

Los minutos de adición llegaron a su fin y el estadio “Víctor Legrotaglie” explotó de alegría. Había sido un partido muy cerrado que se tenía que definir por un gol y el local se lo llevó con justicia.

Tal vez afectado por algunas ausencias en su formación, el “Lobo” jujeño no tuvo un buen partido y esta derrota al final de cuentas le costó el liderazgo en la Zona B.

LA SÍNTESIS DEL PARTIDO

Gimnasia y Esgrima de Mendoza (1): Lautaro Petruchi; Sebastian Cortez, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Fermín Antonini, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Facundo Lencioni; Gastón Espósito y Brian Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (0): Milton Álvarez; Diego López, Bruno Palazzo, Sebastián Sánchez, Matías Noble; Santiago Camacho, Hugo Soria, Fernando Duré, Francisco Molina; Alejandro Quintana y Gustavo Fernández. DT: Matías Módolo.

Estadio: “Víctor Legrotaglie”.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Gol ST: 47’ Imanol González (GM).

Cambios ST: Al inicio Daniel Juárez por Santiago Camacho (GJ), 12’ Cristian Menéndez y Joaquín Trasante por Alejandro Quintana y Francisco Molina (GJ), 13’ Nicolás Romano por Gastón Espósito (GM), 24’ Matías Recalde y Luciano Cingolani por Franco Saavedra y Fermín Antonini (GM), 27’ Juan Córdoba por Sebastián Sánchez (GJ), 41’ Mario Galeano y Facundo Nadalín por Ismael Cortez e Ignacio Antonio (GM), 44’ Román Barreto por Matías Noble (GJ).