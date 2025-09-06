Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy afronta este domingo su partido más complejo hasta el momento

Por la fecha 30 de la Primera Nacional de la AFA, Gimnasia y Esgrima de Jujuy afronta este domingo a partir de las 14:15 su partido más trascendente de la etapa regular del torneo: el equipo del DT Matías Módolo, puntero con 54 unidades, visitará a su escolta inmediato, Gimnasia de Mendoza, en el estadio “Víctor Antonio Legrotaglie” de esa ciudad cordillerana.

El duelo llega en un momento decisivo: quedan solo cinco fechas para el final de la fase de grupos y el mano a mano entre jujeños, mendocinos y ahora Deportivo Morón, puede empezar a definir al líder absoluto de la Zona B.

El equipo profesional de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, a su arribo a Mendoza. La buena noticia en el plantel es el regreso del “Polaco” Cristian Menéndez (izq.), que vuelve al equipo titular tras cumplir una sanción.

ESTÁ EN JUEGO LA CIMA DE LA TABLA

El “Lobo” jujeño arriba con confianza a esta fecha del campeonato tras vencer el domingo anterior a los salteños de Central Norte, lo que resulta una potente inyección anímica, pero también llega a Mendoza con varias complicaciones en la formación titular, como se verá más adelante.

Al frente tendrá a su par cuyano, que viene de igualar, con polémica de por medio, ante Nueva Chicago. Ese empate le garantizó permanecer en el segundo casillero del clasificador.

BAJAS SENSIBLES EN UN ONCE NO IDEAL

El equipo jujeño deberá rearmar casi toda su línea de fondo para este trascendental duelo. No estarán Nicolás Dematei, que fue suspendido por dos fechas; Emiliano Endrizzi, por acumulación de cinco amarillas; y Francisco Maidana, que vio la roja el domingo pasado -con el partido terminado- y se perderá dos encuentros.

A estas ausencias se suma la confirmada del capitán Guillermo Cosaro, lesionado con un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha el fin de semana último.

De cara a este panorama, Bruno Palazzo pasará a la zaga central, acompañado por Sebastián Sánchez, mientras que Diego López ingresará como lateral derecho y Fernando Duré ocupará la banda izquierda.

El “Lobo” jujeño llega con bajas sensibles en defensa y deberá rearmar casi toda la última línea para el partido de este domingo en Mendoza.

En la mitad de la cancha, Matías Noble reemplazará a Maidana como socio de Hugo Soria en el mediocampo. Arriba, la buena noticia es el regreso del “Polaco” Cristian Menéndez, que volverá al “once” titular en lugar de Alejandro Quintana tras cumplir una sanción de tres fechas.

Con todos estos movimientos, y debiendo buscar como mínimo una igualdad para mantenerse como único puntero en su grupo, el elenco de Matías Módolo formaría de la siguiente manera: Milton Álvarez; Diego López, Bruno Pallazzo, Sebastián Sánchez, Fernando Duré; Santiago Camacho, Hugo Soria, Matías Noble; Cristian Menéndez y Gustavo Fernández.

Este partido será arbitrado por Bryan Ferreyra, que tendrá a Gabriel Chade y Juan Del Fueyo como asistentes 1 y 2 respectivamente, mientras que Facundo Rojo Casal oficiará de cuarto árbitro.

El encuentro comenzará a las 14:30 y será transmitido a todo el país por la señal televisiva TyC Sports.