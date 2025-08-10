Primera Nacional: el “Lobo” jujeño empató con Mitre, aunque pudo haber sido más

Gimnasia y Esgrima de Jujuy igualó 1 a 1 con Mitre en su visita a Santiago del Estero este domingo, en el marco de la 26ta fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Matías Kabalin abrió el marcador para el local a los 41′ y Alejandro Quintana del equipo jujeño puso cifras finales a los 83′. Con este empate, el “Lobo” se trae un punto importante que lo mantiene vivo en la maratónica pelea por la consagración en la categoría.

El partido ante Mitre fue un claro ejemplo de la tenacidad jujeña. El equipo dirigido por el DT Matías Módolo tuvo un primer tiempo complejo, pero no se rindió. Con el marcador en contra y frente a la injusticia de un gol viciado de nulidad, Gimnasia sacó a relucir su corazón y se volcó al ataque.

El equipo jujeño hizo más que su contrincante en el segundo tiempo y así logró el empate, aunque podría haber sido aún más favorable el marcador.

Fiel a su estilo directo, el técnico puso “toda la carne en el asador” apostando con hasta cinco delanteros para alcanzar la recompensa.

Hubo también faltas cometidas en contra de Gimnasia que de haber sido sancionadas, podrían haber significado oportunidades de más goles para el visitante, con ejecuciones desde el punto del penal.

El fútbol, a menudo, es un reflejo de la vida y lo hecho por el Gimnasia jujeño en tierras santiagueñas es una prueba irrefutable de que la perseverancia, el carácter y la unión son armas indispensables para afrontar los más duros desafíos.

Este punto es mucho más que eso. Con los resultados finales de la fecha y cuando quedan 24 unidades en disputa, el “Lobo” quedó en la segunda posición con 47 unidades, a solo dos de su homólogo de Mendoza.

La lucha es feroz y la paridad es absoluta, pero la escuadra albiceleste demostró que, en base a argumentos sólidos, está para pelear arriba hasta la última fecha y para llegar al final el camino por delante es aún largo.

¿QUÉ DIJO EL DT MATÍAS MÓDOLO?

“Continuamos en la lucha y dependiendo de nosotros hasta el final”, dijo Módolo tras el partido. “Nunca nos den por muertos”, avisó.

Al analizar el desarrollo del partido jugado en la tarde santiagueña, el entrenador reconoció que “nos costó el primer tiempo” y la explicación fue que “el equipo estaba ahogado”.

“Aún bajo estas condiciones, el gol de Mitre llegó de un rebote y un futbolista rival en offside”, advirtió.

A los 83' Alejandro Quintana convirtió el gol para el "Lobo" jujeño que significó la igualdad y con ello la cosecha de un punto valioso.

En cuanto a la segunda etapa del partido, fue categórico al aseverar que el juego “fue todo nuestro”.

El desafío inmediato para jugadores, cuerpo técnico, hinchas y dirigentes es claro: blindar la unión. Esa es la brújula que guió al equipo hasta aquí y la única que puede conducirlos hacia la consecución de los objetivos trazados.

El elenco jujeño dejó en claro que su ambición sigue intacta y que la última palabra en esta apasionante Primera Nacional, todavía no está dicha.

LA SÍNTESIS DEL PARTIDO

Mitre de Santiago del Estero (1): Luciano Jachfe; Octavio Moscarelli, Cristian Díaz, Facundo Melillán y Marcos Sánchez; Matías Kaballin, Juan Alessandroni, Marcos Machado y David Gallardo; Rodrigo González y Rodrigo Salinas. DT Gabriel Schürer.

Cambios: Mariano Penepil por Marcos Machado, Santiago Rosales por Cristian Díaz, Santiago Luján por Matías Kaballin y Oscar Piris por Rodrigo González.

Amonestados: Rodrigo González y Facundo Melillan.

Gol: Matías Kabalin (41′).

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (1): Milton Álvarez; Bruno Palazzo, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi; Rodrigo Velázquez, Santiago Camacho, Hugo Soria y Francisco Molina; Cristian Menéndez y Gustavo Fernández. DT Matías Módolo.

La lista de futbolistas que puso en cancha este domingo el DT Matías Módolo para enfrentar a Mitre de Santiago del Estero.

Cambios: Maximiliano Casa por Rodrigo Velázquez, Francisco Maidana por Francisco Molina, Alejandro Quintana por Santiago Camacho y Daniel Juárez por Hugo Soria.

Amonestado: Alejandro Quintana.

Expulsado: Cristian Menéndez.

Gol: Alejandro Quintana (83′).

Estadio “Doctores José y Antonio Castiglione”.

Árbitro: Álvaro Carranza.