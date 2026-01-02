Pellerano va por todo: el DT de Gimnasia Jujuy comenzó el 2026 con fuertes definiciones

A poco más de treinta días de saltar al campo de juego para debutar en una nueva temporada de la Primera Nacional, el plantel “modelo 2026″ de Gimnasia y Esgrima de Jujuy se va perfilando con la llegada de refuerzos, la renovación de contratos y un intenso trabajo diagramado por el cuerpo técnico para la puesta a punto del equipo.

En las últimas semanas del año que acaba de bajar el telón el nuevo entrenador Hernán Pellerano se puso al frente de la pretemporada que tuvo una primera etapa en el complejo Papel Noa de la localidad de Río Blanco, para reanudarse el lunes próximo tras la pausa por las celebraciones de fin de año.

El exigente plan de trabajo, que continuará en la provincia de Córdoba, está orientado a “lograr rápidamente identidad, idea de juego y forma física”, definió el director técnico, también exjugador de la institución.

“Multiplicamos esfuerzo y trabajo para que el 2026 sea un gran año”, dijo el entrenador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Hernán Pellerano.

“Emprendemos el tramo final de la preparación con un plantel que está muy metido en la pretemporada -resaltó Pellerano-, entusiasmado con el nuevo desafío y con expectativas renovadas” para volver a intentar dar el sorpasso que devuelva al club a la máxima categoría de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Gimnasia y Esgrima de Jujuy jugó en la primera división de la AFA entre 1994 y 2000, y posteriormente entre 2005 y 2009, totalizando diez temporadas. Su mejor performance fue el cuarto puesto logrado en el Torneo Clausura 1998.

LOS DESAFÍOS DE LA CAMPAÑA 2026

La etapa de preparación “nos permitirá que comencemos a encontrar nuestra identidad, que es lo más significativo en la faceta de juego”, dijo Pellerano.

Se prevé que la actividad en Córdoba incluya partidos amistosos, lo que será importante para adquirir “ritmo de fútbol en sesenta, setenta y noventa minutos para estar listos en el inicio de la competencia oficial”.

El primer compromiso que deberá afrontar el “Lobo” jujeño será el viernes 6 de febrero desde las 21:00 en el estadio “23 de Agosto” de esta capital. Esa noche iniciará su participación en la Zona B del torneo de la Primera Nacional enfrentando a Ferrocarril Midland, de Merlo, provincia de Buenos Aires.

El comienzo del año deportivo puede que les de a los jujeños poco descanso, por cuanto cinco días después, el miércoles 11 de febrero, estaría jugando frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en la primera ronda de la Copa Argentina.

“Una buena pretemporada se define por el tiempo de trabajo, y nosotros crecimos en Papel Noa gracias a 44 sesiones de práctica, contados los turnos dobles”, señaló el entrenador. “Ahora podemos sumar otras 35” en suelo mediterráneo, agregó.

“Estamos encaminados a encontrar rápidamente idea de juego, forma física, y arrancar el torneo, que es muy largo y exigente”, completó.