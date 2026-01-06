Parecían sufrir sobrepeso, pero era “sobredólares”: tenían fajos de billetes adosados al cuerpo

Las pasajeras de un remís que había partido desde Salta con destino a Jujuy no pudieron burlar la ley y ahora deberán comparecer ante la justicia para dar explicaciones sobre la fallida maniobra ilícita que protagonizaron: traían una gran cantidad de billetes falsos de la moneda norteamericana ocultos bajo la ropa, y por si fuese poco, una de ellas violaba un régimen de prisión domiciliaria que debía cumplir en la vecina provincia.

Fuentes de la Gendarmería Nacional confirmaron el caso, que comenzó cuando efectivos de la Sección “Libertador General San Martín” dependientes del Escuadrón 60 “San Pedro” de esa fuerza de seguridad realizaban un operativo de prevención vial en un tramo de la Ruta Nacional nº34, a la altura del río Zora, en territorio de la provincia de Jujuy.

Dos mujeres que ocultaban 11 mil dólares falsos bajo la ropa fueron detenidas por la GN en Jujuy. Una de ellas violaba una prisión domiciliaria en Salta.

Dedicados a la tarea, en un momento hicieron detener en el puesto de control la marcha de un vehículo que prestaba el servicio de remis. Según respondió el chofer, se dirigía desde la ciudad de Pichanal, en la provincia de Salta, con destino a la ciudad jujeña de Libertador General San Martín, en el departamento Ledesma.

NO ES LO QUE PARECE: LA ROPA LAS DELATÓ

Mientras se realizaba los controles de rutina sobre la documentación del automóvil y el conductor, los gendarmes observaron “anomalías en la vestimenta de dos pasajeras”.

Eso encendió las alertas en el personal, que frente a “la sospecha de estar ante un hecho ilícito” solicitó por los canales pertinentes la intervención de la Fiscalía Federal Única de Jujuy, desde donde se autorizó que se efectúe “una requisa minuciosa sobre las involucradas”.

Así fue como se descubrió que ambas mujeres tenían “adheridos a sus cuerpos, fajos con billetes ocultos bajo sus prendas”.

Una vez retirados los paquetes, peritos de Criminalística y Estudios Forenses establecieron que se trataba de billetes apócrifos de la moneda norteamericana, equivalentes a un total de 11.600 dólares.

Pero al ilícito del trasporte ilegal de dinero falso por la que ambas mujeres quedaron supeditadas a la causa, se sumaría otra llamativa situación: al identificar a las pasajeras procedentes de Pichanal, se detectó que una de ellas “se encontraba incumpliendo una medida de prisión domiciliaria dispuesta por el Juzgado Federal de Salta”, lo cual agravó -remarcaron las fuentes- la situación procesal de la traficante de dólares falsos.