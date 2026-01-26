Pagó cara Jujuy Básquet su falta de efectividad en el aro y perdió por un punto a segundos del final

Los mendocinos tuvieron la virtud de amasar en el primer cuarto una cantidad de puntos que en el último suspiro del partido le rendiría dividendos: Jujuy Básquet perdió ante la Asociación Civil Rivadavia Básquet, de Mendoza, por 72 a 73 en la última jugada de la noche del domingo.

El encuentro correspondió a la 18va fecha de la Conferencia Norte de La Liga Argentina, se jugó en el estadio de la Federación Jujeña de Básquet, en San Salvador de Jujuy, y marcaba el cierre de una tanda de cinco cotejos en condición de local para los jujeños.

Tras cinco presentaciones ante su público -con tres victorias y dos derrotas-, Jujuy Básquet deberá viajar a Santa Fe para disputar dos partidos y luego regresar a la localía por cuatro encuentros más.

UN DIFICIL COMIENZO

El primer parcial fue el único que ganó la visita, que tuvo más efectividad tanto en la zona pintada como en el perímetro, mientras todo lo contrario le ocurría al quinteto jujeño, que intentó mucho con el tiro de tres y de tanto fallar se vio sorprendido para mal por la diferencia 20-10.

En el segundo cuarto el local ajustó las marcas, mejoró el goleo, hubo un buen pasaje de juego de Tarnowyk, sumado al trabajo en la tabla de Grytsak, máximo goleador de los jujeños con 15 puntos. Pero sobre el final, otra vez Rivadavia tuvo transición rápida y encontró los espacios que le permitieron irse al descanso largo con un 39 a 31 a su favor.

El estadio de la Federación Jujeña de Básquet estuvo nuevamente colmado de público este domingo.

¿QUÉ PASÓ EN EL ENTRETIEMPO?

En el vestuario el entrenador Guillermo Tasso reordenó las ideas y al regresar al rectángulo Jujuy Básquet comenzó a mostrar otra actitud trabajando bien la defensa y con buen volumen de juego de todo el equipo, acortó la diferencia quedando a dos puntos, 46-44, cuando restaban cinco minutos para la pausa antes del cuarto segmento.

Al comienzo del último tramo el aliento del “jugador número seis” se hacía sentir desde los cuatro costados de la cancha, pero otra vez el fantasma de la sequía se apoderó del aro y cuando los “cóndores” tuvieron tres tiros libres para pasar a ganar, les falló el pulso.

La falta de efectividad en los lanzamientos al aro fue la principal causa de una derrota que duele por lo exiguo de la diferencia y el desenlace del encuentro.

Del otro lado, un doble y un triple de Bernal pusieron en partido otra vez a Rivadavia, que sacó diferencia de cuatro puntos, poniendo las cosas en un apretado 57-53.

Los primeros minutos del último cuarto fueron auspiciosos ya que mostrando carácter y condiciones el local apuraba con un parcial de 8-0, lo que llevaría al DT Sebastián Saborido a pedir tiempo muerto para intentar barajar y dar de nuevo.

Al reanudarse las acciones Jujuy Básquet parecía tener el control de la situación, con una valiosa diferencia a su favor: ganaba 61-57 a tres minutos del pitazo final.

En un tramo del partido Jujuy Básquet logró imponer una buena diferencia que se fue licuando con el paso de los minutos y un creciente nerviosismo de sus jugadores.

Pero en Rivadavia creció la figura primero de Pérez para poner a tiro del empate a su equipo, y luego cuando faltaban sólo 20 segundos con el marcador 71-70 viendo ganador al local que estiró a dos puntos con un libre, apareció Hunt Ramírez -convertido en máximo goleador de la noche con 19 puntos-, quien con un tiro desde el perímetro hizo aparecer en las pantallas casi en simultáneo con el bocinazo final el score de 72-73 que silenció al público.

LA SÍNTESIS DEL PARTIDO

Jujuy Básquet 72: Formación inicial: Marini (10-1t), Stehli (11-1t), Grytsak (15), Tarnowyk (12-2t), Ibarra (5-1t). Ingresaron: Roveres (7), Roca (10-2t), Fornes (2), Nesman.

DT: Guillermo Tasso.

Los "cóndores" no pudieron extender la racha positiva de tres partidos ganados de local, al caer este domingo ante Rivadavia de Mendoza por un punto de diferencia.

Rivadavia 73: Formación inicial: Hunt Ramírez (19-6t), Pérez (15-1t), Garrett (6), Capponi (6-2t), Floriani. Ingresaron: Llanos (10-2t), Cravero (1), Tondini (6-2t), Bernal (10-1t).

DT: Sebastián Saborido.

Parciales: 10-20, 21-19, 22-18, 19-16.

Progresivo: 10-20, 31-39, 53-57, 72-73.

Jueces: Gustavo D´Anna, Ariel Mukdsi.

Comisionado técnico: Ángel D´Anna.

Estadio: “Federación Jujeña de Básquet”.