Narda Lepes promueve el turismo gastronómico de Jujuy en “Sabores con Identidad”

Una interesante reunión tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en la que participaron el gobernador Carlos Sadir, acompañado por el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, y funcionarios del área, con la prestigiosa chef argentina Narda Lepes, quien en esta ocasión llegó a Jujuy en el marco del programa “Sabores con Identidad” financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Cabe destacar que poniéndose a la vanguardia, Jujuy es la primera provincia que adhiere al proyecto, con el objetivo de “fortalecer el desarrollo sostenible de las cuatro regiones a través de su potencial gastronómico”, señalaron las autoridades.

“La gastronomía jujeña viene creciendo muchísimo, hoy somos el centro del Norte Argentino”, aseguró Posadas, y respecto de la adhesión de la Provincia a “Sabores con Identidad” dijo que “la idea es articular con todos los cocineros y armar nuevos circuitos gastronómicos para potenciar el turismo, la producción y tener una cadena de valor mediante nuestros sabores”, subrayó.

GASTRONOMÍA Y TURISMO, FACTORES INDIVISIBLES

En ese sentido Lepes explicó que el propósito del proyecto es “crear una herramienta para turistas que facilite el acceso a la gastronomía de la provincia, asegurando una buena experiencia culinaria” y para ello como primer paso “buscamos emprendimientos que usen productos locales” con el objeto de ”poder ayudarlos a formalizarlos para que accedan a créditos y mejoras edilicias”.

Para afianzar los lineamientos estratégicos, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, mantuvo un encuentro con los equipos de trabajo del programa “Sabores con Identidad” encabezado por Narda Lepes.

En la reunión participaron además el titular de la oficina del CFI en Jujuy, Marcelo Abraham, y la ingeniera Magda Choquevilca, en representación de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).

“Jujuy cuenta con diferenciales entre sus circuitos gastronómicos turísticos, lo que permite posicionar cada región con su identidad cultural”, resaltó Sadir, a la vez de reafirmar que una política de Estado en materia de turismo “es seguir impulsando la gastronomía local mediante la participación de los distintos actores locales que conforman la economía social”.

En ese plano el mandatario destacó el aporte del Consejo Federal de Inversiones y de la Universidad Nacional de Jujuy para contribuir al desarrollo económico sostenible de cada región, al tiempo que agradeció la visita de la chef Narda Lepes y su marcado interés “por sumarse a la experiencia”.

TODO PARA COMPLACER AL TURISTA

Retribuyendo la bienvenida y los elogiosos conceptos del Gobernador, la destacada profesional -ampliamente conocida a nivel nacional e internacional por su amplia trayectoria en los medios de comunicación- puso en relieve que con este trabajo “se pretende dejar una metodología escrita para que equipos de Turismo, Cultura, y Producción continúen expandiendo esta guía de experiencias gastronómicas” de manera de ”formar grupos por circuitos y que el turista tenga un recuerdo fantástico de la comida de Jujuy”, enfatizó.

“Sabores con Identidad” es un programa federal que es financiado por el CFI y Jujuy es la primera provincia donde comenzará a implementarse.

En el mismo sentido el ministro Posadas señaló que, con la participación de Narda Lepes y Magda Choquevilca -destacada investigadora y promotora del acervo gastronómico jujeño-, el objetivo es “trabajar en uno de los pilares importantes como lo es la gastronomía para seguir visibilizando Jujuy como destino turístico”, procurando ”mejorar la calidad y la oferta a través de capacitaciones”.

“La gastronomía es la máxima expresión de la cultura de un pueblo, la gente se reúne alrededor de la comida”, sostuvo, y reforzando el concepto aseveró que ”no podrá ser reemplazada por la inteligencia artificial, porque tiene que ver con el servicio y la presencialidad de disfrutar un producto”, enfatizó.