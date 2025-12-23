Mató vilmente a su exnovia, de 15 años: lo condenaron a prisión perpetua por femicidio, en Jujuy

Su víctima tenía sólo 15 años, él tiene 26. Habían mantenido una relación de pareja -según determinó la investigación judicial- desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024. En mayo de este año, con inusitada crueldad y suma violencia la asesinó y quiso ocultar el cuerpo cubriéndolo con tierra y ramas en una zona alejada de la localidad donde vivían.

Adrián Oscar Ochoa, el asesino de Angelina Judith Gonzales, fue finalmente condenado a la pena de prisión perpetua por la Justicia de la Provincia de Jujuy.

En la requisitoria de elevación a juicio de la causa la fiscal Romina Núñez describió que el acusado y la víctima menor de edad habían mantenido una relación de pareja entre diciembre de 2023 y octubre de 2024 aproximadamente.

La madre de Angelina Judith Gonzales, acompañada por diferentes instituciones, sostuvo una incansable búsqueda de justicia en estos meses.

En la reconstrucción de los hechos la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) relató que el crimen se produjo en la tarde del pasado 3 de mayo entre las 15:52 y las 18:30 aproximadamente en una zona despoblada y boscosa ubicada a orillas del río Las Pavas, en jurisdicción de la localidad de Pampa Blanca, a unos 55 km de la capital San Salvador de Jujuy.

Ochoa había logrado previamente acordar con Gonzales una cita para ese día. Una vez producido el encuentro el sujeto “la condujo hacia el lugar antes mencionado ubicado a la vera del río Las Pavas, donde mantuvieron relaciones sexuales”, pero en esas circunstancias “ejerciendo un total desprecio hacia el género femenino y con claras intenciones de terminar con la vida de la joven, Ochoa procedió a agredirla físicamente”.

Con base en las pruebas reunidas y resultados de las pericias de rigor, la fiscalía detalló que “la víctima intentó defenderse con ambas manos propinándole golpes y rasguños en la integridad corporal al acusado, pero éste logró vencer la resistencia de la joven, causándole lesiones y hematomas”.

Con extrema violencia el cobarde atacante “la tomó fuertemente del cuello hasta lograr quitarle la respiración, provocando su muerte” por asfixia.

Consumado el asesinato de la menor, el criminal intentó ocultar el cuerpo de su víctima, para lo cual “procedió a taparlo con tierra y vegetación del lugar, para darse a la fuga”, agregó en su exposición la fiscal Núñez.

NI UNA MENOS

Adrián Oscar Ochoa, de 26 años, fue condenado a la pena de prisión perpetua por ser autor penalmente responsable del delito de “homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género”, hecho que tuvo como víctima a la adolescente Angelina Judith Gonzales, de 15 años.

El tribunal integrado por las juezas María del Rosario Hinojo, Ana Carolina Pérez Rojas –al centro del estrado, presidenta de trámite-, y María Alejandra Tolaba, se pronunció condenando al femicida Adrián Ochoa a la pena de prisión perpetua.

La sentencia condenatoria fue emitida este lunes por el Tribunal con Función de Juicio integrado por las juezas penales Ana Carolina Pérez Rojas –presidenta de trámite-, María Alejandra Tolaba y María del Rosario Hinojo.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal Romina Núñez, mientras que la querella estuvo representada por los abogados Leonardo Fernández y Paola Villagra, miembros del equipo del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género. La defensa técnica del acusado fue ejercida por el abogado Sergio Claudio Brodkiewiez.

El Departamento de Prensa y Relaciones Públicas del Poder Judicial de Jujuy informó que los fundamentos de la sentencia serán registrados en el Sistema de Gestión Judicial, en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia.