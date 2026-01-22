Más de una decena de nuevas caras dan renovada imagen al “Lobo” jujeño

A menos de un mes para su debut oficial en la temporada 2026, Gimnasia y Esgrima de Jujuy transita días decisivos en su preparación, con el calendario ya confirmado y dos frentes altamente competitivos que asoman en el horizonte: la Copa Argentina y la Primera Nacional.

El primer compromiso oficial del año será el miércoles 11 de febrero, cuando el equipo dirigido por Hernán Pellerano enfrente a Central Córdoba de Santiago del Estero, por los 32avos de final de la Copa Argentina, en el estadio “Padre Ernesto Martearena” de Salta, en horario a confirmar.

Ese encuentro marcará el punto de partida formal para un plantel que tiene muchas caras nuevas y varias conocidas, que buscará consolidar identidad y funcionamiento.

Con renovado ánimo Gimnasia y Esgrima de Jujuy prepara su debut oficial 2026. El equipo que dirige Hernán Pellerano enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final de la Copa Argentina.

FINALMENTE LA AFA DEFINIÓ EL INICIO DE LA PRIMERA NACIONAL

En las últimas horas la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó el cronograma de la primera jornada de la Primera Nacional 2026, tras la postergación del inicio del certamen. En ese contexto, el equipo jujeño debutará como local ante Midland, reciente campeón de la Primera B, el lunes 16 de febrero desde las 17:00, en el estadio “23 de Agosto” del barrio Luján.

De esta manera, tras el puntapié inicial en Salta, el elenco “albiceleste” tendrá la posibilidad de estrenar la temporada en la búsqueda del tan ansiado ascenso ante su gente, un factor clave para afirmarse desde el arranque en un torneo largo y exigente.

INCORPORACIONES, BAJAS Y UN PLANTEL CASI LISTO

Durante el receso, la dirigencia y el cuerpo técnico avanzaron en una renovación del plantel tras el abrupto final del campeonato del año pasado contra el polémico Deportivo Madryn.

Exjugador del club, ahora con buzo de entrenador Hernán Pellerano buscará llevar al "Lobo" jujeño a logros significativos en la temporada futbolística argentina 2026.

Entre las incorporaciones se destacan Juan Cruz Franzoni, Francisco Maldonado, Claudio Pombo, Delfor Minervino, Mauro Cachi, Abel Argañaraz, Matías Ramos Mingo, Martín Lazarte, Federico Paradela, David Gallardo, Octavio Bianchi y Axel Pinto, nombres que aportan recambio y variantes en todas las líneas.

En contrapartida, dejaron la institución Alejandro Quintana, Jeremías Perales, Sebastián Anchoverri, Gustavo Fernández, Bruno Palazzo, Matías Noble, Fernando Duré, Daniel Juárez, Joaquín Trasante, Román Barreto, Santiago Camacho y Leandro Barro.

No pareciera que nuevos nombres asomen en el horizonte, pero hasta el cierre del mercado de pases puede haber tanto sorpresas que arriben a la provincia de Jujuy como alguna salida inesperada. Es cuestión de esperar.

AMISTOSOS EXIGENTES PARA LA PREPARACIÓN

Como parte de la preparación, Gimnasia estuvo en Córdoba, donde antes de regresar a Jujuy tuvo una segunda jornada de amistosos enfrentando a Racing en el estadio “Miguel Sancho”.

Frente a su público en el “23 de Agosto”, con nuevos nombres y varias de sus figuras de temporadas anteriores, el “Lobo” jujeño debutará en la Primera Nacional como local ante Midland, el lunes 16 de febrero.

La actividad se dividió en dos partidos de una hora, con saldo equilibrado: empate 2 a 2 en el primer encuentro, con doblete de Mauro Cachi e igualdad sin goles en el segundo.

Estos ensayos le permitieron a Pellerano observar variantes, ajustar movimientos y darle minutos a gran parte del plantel, antes de regresar a esta capital para encarar la recta final de la pretemporada, ya con la competencia oficial a la vuelta de la esquina.