Los salteños Benavides, primeros hermanos en lograr doblete en una etapa del Dakar

Los argentinos oriundos de la provincia de Salta Luciano y Kevin Benavides hicieron historia en el Rally Dakar este domingo al ser los primeros hermanos en ganar la etapa en las distintas categorías en las que compiten de las 48 ediciones celebradas hasta ahora.

Luciano, de 30 años y piloto del KTM Factory Racing, fue el primero en adjudicarse el triunfo en Ultimate, la modalidad reina de motos, en su segundo éxito en la presente edición del rally más prestigioso del mundo, mientras que Kevin, que el pasado viernes cumplió 37 años, lo hizo poco después en la clase Challenger de coches, informó la organización del Dakar en su web.

El piloto argentino Luciano Benavides (KTM) se mete de lleno en la lucha por el título en motos del Rally Dakar tras ganar la etapa de este domingo y descontarles entre cinco y nueve minutos a los primeros clasificados de la general. (EFE/ Redbullmediahouse)

“Ni siquiera sabía que había ganado mi hermano. Es sin duda un día histórico para nuestra familia, me alegro muchísimo por él. Creo que es mi duodécima participación en el Dakar y este triunfo hace que me sienta verdaderamente feliz”, dijo Kevin, ganador en la máxima categoría de motos en 2021 y 2023 y que este año se pasó a la de Challenger de autos, donde ha estrenado su palmarés en las cuatro ruedas.

VOLANDO EN DOS RUEDAS

Luciano Benavides fue desde el inicio el claro dominador de la etapa, que partió de Riad con un recorrido de 877 kilómetros, 459 de ellos cronometrados, el tramo más largo de lo que va de rally, después de la jornada de descanso del sábado.

En una etapa considerada sencilla al discurrir por pistas rápidas en la mayor parte del trazado, el menor de los hermanos salteños la afrontó con ambición y en el kilómetro 58 ya contaba con 40 segundos de diferencia sobre el botsuano Ross Branch (Hero Motosports).

La brecha se fue agrandando hasta los 2:24 en el kilómetro 233, por delante del francés Adrien Van Beveren (2:24) y del australiano Daniel Sanders (3:14).

Los pilotos Luciano Benavides, a la izquierda, y Daniel Sanders, esperan este domingo a largada de la séptima etapa del siempre desafiante Rally Dakar que se corre en Arabia Saudita. (AP Photo/Thibault Camus)

Sanders intentó reaccionar y adelantó a Van Beveren en el último tercio, pero no logró aproximarse al piloto argentino, que alcanzó la meta con un tiempo de 4:00:56.

Benavides, que suma siete triunfos en sus participaciones en el Dakar, se mostró satisfecho con su rendimiento: “He apretado todo el día, me siento genial. Empiezo la segunda semana súper bien, en buena forma, con motivación y sintiéndome muy bien con la moto y con mi cuerpo. Hoy fui súper rápido, me sentí muy cómodo e hicimos un buen trabajo”.

Con su segundo triunfo parcial, el piloto de Salta consolida su tercer puesto en la clasificación y reduce a 4:40 minutos la desventaja con Sanders y a solo quince segundos respecto al estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC), que terminó décimo.

UN HISTORIAL DE LAURELES

Corriendo en motos, en la decimotercera etapa de la edición de 2023 Luciano y Kevin ocuparon los dos primeros puestos, separados por solo tres segundos, y al año siguiente, en la octava etapa, las posiciones se invirtieron y el hermano mayor fue el que subió a lo más alto del podio, con 31 segundos de ventaja sobre el menor.

En el historial del Dakar, los hermanos cataríes Al Attiyah estuvieron cerca del doblete en la séptima etapa de 2021, pero Nasser, quíntuple campeón en autos y ganador de 45 etapas, quedó tercero en el mismo capítulo en el que Khalifa se imponía en la modalidad SSV, una variante de cuatro ruedas.

Con información de EFE.