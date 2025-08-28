Los “cachorros” también festejan: Gimnasia de Jujuy agasajó a los más chicos del club

Con motivo de la reciente celebración del Día del Niño, la dirigencia del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy ofreció un agasajo a las niñas y niños que asisten a las escuelas de formación de fútbol y otras disciplinas que forman parte de la plataforma deportiva, social y docente de la institución.

Con entusiasmo se mezclaron los jugadores con los “Lobitos” entre “paredes”, "selfies" y abrazos de gol, en un espacio familiar y colmado de alegría.

Una de las presencias que más atrajo la atención de los chicos fue el entrenador del equipo profesional del “Lobo” jujeño, el director técnico Matías Módolo.

“Hoy nos tocó acompañar a chicos y chicas que nos apoyan cada fin de semana”, dijo con entusiasmo el DT, que también con una amplia sonrisa reflexionó: “En algún momento nosotros fuimos ellos”.

La celebración con “lobitos” y “lobitas” incluyó hamburguesas, regalos, sorpresas y goles, ya que no podían faltar en la agradable jornada algunas pelotas de fútbol.

Alejandro Quintana, Matías Módolo y Diego López, al momento de entregar los regalos sorpresa que se sorteó durante la celebración.

Junto a Matías Módolo, en el festejo estuvieron sus dirigidos Guillermo Cosaro, Sebastián Sánchez, Diego López, Santiago Camacho y Alejandro Quintana, jugadores que concurrieron en representación del plantel profesional.

Se sumaron además figuras históricas del club, como el actual concejal de la ciudad Mario Lobo; y miembros de la comisión directiva del club con su presidente Walter Morales a la cabeza.

Dirigentes, jugadores y cuerpo técnico del "Lobo" jujeño dieron la bienvenida a los agasajados.

La responsable del Área Social del club, María Isabel Álvarez, aseguró que “este espacio compartido con los jugadores será una experiencia que los niños recordarán por siempre”.

Al mismo tiempo la dirigente hizo mención a que “el compromiso y la profunda sensibilidad social” que moviliza a Gimnasia de Jujuy se pondrá de manifiesto nuevamente este domingo cuando el “Lobo” reciba de local a Central Norte de Salta.

Ese día se habilitará en los accesos al estadio “23 de Agosto” puntos de recepción de juguetes que los hinchas puedan donar, los que después serán entregados al Hospital Materno Infantil para que lleguen a manos de los pequeños pacientes que son atendidos en el nosocomio.